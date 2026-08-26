La DGT denuncia a más de 69.000 conductores en una semana por exceso de velocidad

Diecinueve están bajo disposición judicial por superar el límite en más de 80 km/h

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil denunciaron a 69.231 conductores por exceso de velocidad en la primera semana completa de este agosto (entre los días 3 y 9) y, además, 19 fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 km/h la velocidad permitida en la vía.

Ello formó parte de una campaña de vigilancia y control de velocidad llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT), durante la cual los guardias civiles establecieron 3.466 puntos de control y verificaron la velocidad de 1.037.333 vehículos, según informó este martes ese organismo del Ministerio del Interior.

Del total de vehículos controlados, 69.231 conductores (un 6,7%) fueron denunciados por circular a velocidad superior a la permitida, esto es, un 0,5% más respecto a la campaña de velocidad del pasado abril.

Respecto al tipo de vía, el 55,3% de las infracciones se registraron en autopistas y autovías, con un total de 38.303 denuncias, mientras que en carreteras convencionales fueron denunciados 28.599 conductores (41,3%) y en travesías se formularon 2.329 denuncias (3,4%).

VÍAS CONVENCIONALES

No obstante, el porcentaje de infracciones con respecto al número de vehículos controlados es superior en carreteras convencionales y ha ido en aumento. En concreto, fueron denunciados un 7,05% de los vehículos controlados en este tipo de vías, casi un punto más que en la campaña del pasado abril.

El porcentaje se mantuvo estable en autopistas y autovías, con un 6,37% de conductores denunciados sobre el total de vehículos controlados.

En el ámbito penal, 19 conductores incurrieron en un delito contra la seguridad vial y fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 km/h la velocidad permitida en la vía, tal y como recoge el artículo 379.1 del Código Penal.

“Esta cifra ha ido aumentando de manera progresiva y casi triplica la registrada hace solo dos años, lo que pone en evidencia la persistencia de conductas especialmente graves y la conveniencia de actualizar la normativa vigente para que resulte más disuasoria”, según la DGT.

A estos datos hay que sumar los controles que las policías autonómicas y locales realizaron en el ámbito de sus competencias.