IU Rivas convoca un tardeo solidario para sostener la caja de resistencia de las docentes

Izquierda Unida Rivas ha convocado un tardeo solidario para el sábado 14 de noviembre, de 18:00 a 22:30, en su sede del Centro Cívico Covibar. Toda la recaudación se destinará a la caja de resistencia del profesorado de la educación pública, que mantiene una huelga indefinida en la Comunidad de Madrid desde el 14 de octubre.

Qué es una caja de resistencia

Una caja de resistencia es un fondo colectivo que se nutre de aportaciones de colectivos, sindicatos y particulares para cubrir parte del salario que se pierde durante un paro. Su función es que la duración de la protesta no dependa de la capacidad económica de quien la sostiene. En una huelga indefinida, ese fondo es lo que permite que la convocatoria siga viva semana tras semana, también en los centros donde el seguimiento es más alto y las nóminas se recortan más.

Tres semanas sin mesa de negociación

La huelga de la enseñanza pública no universitaria arrancó el 14 de octubre convocada por nueve organizaciones: CCOO, UGT, CGT, CNT, Menos Lectivas, Queremos FP, Solidaridad Obrera, STEM y Educación Especial Digna. Desde entonces, el comité de huelga no se ha sentado con la Consejería de Educación, ya que esta no ha querido reunirse. La semana pasada el comité de huelga suspendió todas sus concentraciones y actos por el accidente ferroviario de Urda y llamó al profesorado a donar sangre.

Este lunes, el comité ha requerido formalmente a la consejera Mercedes Zarzalejo que convoque una negociación antes de emprender acciones judiciales. CCOO, sindicato mayoritario del sector, denuncia que la Consejería ha citado a la concertada y a la privada mientras mantiene sin respuesta al comité de la pública.

Rivas, en la movilización

El municipio ha sido uno de los puntos activos del conflicto. El 15 de octubre, la marea verde paralizó las aulas de Rivas; el 19 de octubre, más de doscientos docentes cortaron la A-3 en hora punta y recorrieron después los centros del municipio desde el IES Europa hasta la plaza del Ayuntamiento. Para el sábado 24 de octubre, la Asamblea de Docentes de Rivas y Comarca de Las Vegas convocó tres columnas ciclistas y una jornada de diez horas por la escuela pública.

«Un derecho fundamental»

Para IU Rivas, «defender la educación pública significa defender un derecho fundamental, una herramienta de igualdad de oportunidades y un pilar de la democracia». La organización sostiene que la Comunidad de Madrid prioriza la concertada y la privada mientras la red pública mantiene aulas masificadas y acumula retrasos en infraestructuras. «Las infraestructuras educativas que la ciudad necesita han llegado tarde o siguen pendientes», señala en su nota, que recuerda que el Ayuntamiento ha tenido que asumir la climatización de aulas ante la falta de respuesta autonómica.

La convocatoria del día 14 es abierta y todo lo que se recaude se entregará a la caja de resistencia del profesorado.