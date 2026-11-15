IU pide descontarse una jornada en solidaridad con el 11-N

El grupo municipal valora la movilización y exige a la Comunidad que le permita a Rivas declarar zonas de mercado tensionado.

El grupo municipal IU-MM-VQ ha solicitado que se le descuente de sus retribuciones el equivalente a una jornada de huelga en solidaridad con quienes secundaron el 11-N y reclama a la Comunidad de Madrid que asuma sus competencias en vivienda y permita a Rivas declarar zonas de mercado residencial tensionado.

La detracción es voluntaria y la han pedido los integrantes del grupo como «gesto de respaldo» a una movilización que, según su valoración, llevó a más de 3.000 personas a recorrer las calles de Rivas hasta la plaza de la Constitución. La convocatoria partió del Comité Unitario de Huelga, en el que han trabajado juntos sindicatos, entidades sociales y partidos, y tuvo como eje el derecho a la vivienda, los salarios y los servicios públicos.

«Rivas es una ciudad que no se resigna, que se organiza y que sale a la calle para defender sus derechos», señalan desde IU Rivas, que ponen el acento en el carácter unitario de la convocatoria y agradecen a los pequeños comercios que secundaron el paro, a los que animan a comprar para apoyar «su compromiso social».

La vivienda, competencia autonómica

El grupo recuerda que el Ayuntamiento ha impulsado vivienda pública a través de la Empresa Municipal de la Vivienda desde 2003, con más de 3.500 viviendas promovidas, 758 en alquiler —entre ellas las 83 para jóvenes de la avenida de Pilar Miró, con rentas de 400 a 600 euros— y más de 500 nuevas en marcha. A ello se suma la parcela cedida a la empresa estatal Casa 47 aprobada en el último Pleno.

«El Ayuntamiento de Rivas está haciendo su parte, pero no puede afrontar en solitario un problema de esta dimensión», sostiene el portavoz del grupo, José Luis Alfaro, que exige a la Comunidad que active la declaración de zona de mercado residencial tensionado —solicitada por el Consistorio— y al Gobierno central «medidas que protejan a la ciudadanía frente a la especulación».

Alfaro interpreta la jornada del 11-N como «una llamada de atención al conjunto de las administraciones: garantizar el derecho a la vivienda exige voluntad política, recursos y medidas concretas».

El grupo municipal IU-MM-VQ ha solicitado que se le descuente de sus retribuciones el equivalente a una jornada de huelga en solidaridad con quienes secundaron el 11-N y reclama a la Comunidad de Madrid que asuma sus competencias en vivienda y permita a Rivas declarar zonas de mercado residencial tensionado.