IU Rivas acusa al PP de querer paralizar el nuevo polideportivo del barrio Centro

El grupo municipal IU Rivas-MM-VQ ha criticado el recurso presentado por el PP contra la adjudicación del contrato de construcción y explotación del centro

El Partido Popular de Rivas ha presentado un recurso contra la adjudicación del contrato para construir y explotar el nuevo centro deportivo del barrio Centro, según denuncia el Grupo Municipal de Izquierda Unida Rivas-Más Madrid-Verdes Equo. La formación sostiene que el recurso solicita suspender la adjudicación, declarar su nulidad y retrotraer el procedimiento hasta antes de la aprobación del estudio de viabilidad.

El proyecto está previsto junto a los colegios José Iturzaeta y Hans Christian Andersen y contempla un complejo deportivo con diferentes instalaciones, entre ellas una piscina cubierta climatizada, otra recreativa exterior, zona termal, salas de fitness y musculación y espacios para actividades polivalentes.

Entre otros motivos, el Partido Popular cuestiona que el estudio técnico previo recayera en la misma empresa beneficiaria del concesión de obra, como ya manifestaron en el comunicado que emitieron en respuesta a la adjudicación del contrato. Está situación no es infrecuente, por eso el grupo municipal de IU Rivas-Más Madrid-Verdes Equo ha replicado considerando que la actuación del PP puede retrasar la construcción y apertura del equipamiento.

Qué incluye el nuevo centro deportivo

El futuro equipamiento contempla una piscina cubierta climatizada preparada para acoger competiciones autonómicas y nacionales, además de una piscina recreativa exterior y una zona termal. El proyecto también incluye una sala de fitness y musculación, salas de actividades polivalentes y una ludoteca y zona infantil.

El complejo contará asimismo con un campo de fútbol 7, una pista especial de entrenamiento de carreras, espacios cubiertos para entrenamiento, zonas verdes y áreas de esparcimiento. El proyecto incorpora también una zona comercial.

Para IU Rivas-Más Madrid-Verdes Equo, se trata de un equipamiento deportivo de proximidad destinado a ampliar la red municipal de instalaciones y acercarla a los distintos barrios de la ciudad. La formación compara el proyecto con el centro deportivo del barrio de La Luna, del que afirma que cuenta actualmente con miles de personas usuarias.

El recurso pide suspender la adjudicación

El recurso presentado por el PP, según el comunicado difundido por IU Rivas-Más Madrid-Verdes Equo, no se limitaría a plantear discrepancias sobre el modelo de gestión. La formación señala que el Partido Popular solicita expresamente la suspensión de la adjudicación y que esta sea declarada nula, además de pedir que el procedimiento vuelva al momento anterior a la aprobación del estudio de viabilidad.

El portavoz del grupo municipal, Jose Luis Alfaro, sostiene que la actuación puede afectar a los plazos del proyecto. «El PP no está simplemente expresando una discrepancia sobre el modelo de gestión. Está intentando paralizar un proyecto que necesita el barrio Centro», afirma Alfaro.

El comunicado de la coalición de izquierdas también vincula esta actuación con otro recurso presentado por el PP el pasado mes de junio contra la contratación del Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es. Según IU, aquel recurso solicitaba la paralización cautelar del evento cuando faltaban pocos días para su celebración y terminó siendo inadmitido por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. El festival finalmente se celebró. En este caso, el recurso ha sido admitido a trámite y seguirá el proceso judicial pertinente.

IU defiende el trabajo de los servicios técnicos

La formación gobernante pone además el foco en el procedimiento seguido para adjudicar el contrato del nuevo centro deportivo de Rivas y defiende la actuación de los empleados municipales. Según el grupo, detrás de la adjudicación hay meses de trabajo, informes técnicos, valoración de ofertas y reuniones de la Mesa de Contratación.

Alfaro afirma que «los funcionarios hacen su trabajo con criterios técnicos y dentro del procedimiento establecido». El portavoz considera que cuestionar ese trabajo supone trasladar al terreno político una actuación que, según su versión, se ha desarrollado dentro del procedimiento administrativo correspondiente.