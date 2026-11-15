La Feria del Vehículo Sostenible cierra con 113 coches vendidos

El 95% de los concesionarios consideran un buen escaparate a la Feria, que deja una impacto estimado de tres millones y medio de euros

La Feria del Vehículo Sostenible de Rivas cerró su edición de 2026 con 113 coches vendidos y un impacto económico estimado de 3.550.855 euros, según los datos aportados por los 19 concesionarios que participaron en el certamen, celebrado del 16 al 18 de octubre en el Recinto Ferial Miguel Ríos.

Las cifras incluyen tanto las operaciones cerradas durante el fin de semana como las que los concesionarios han formalizado en los días posteriores, según la nota difundida por ASEARCO, la asociación de empresarios de Arganda, Rivas y comarca que organiza la feria junto al Ayuntamiento dentro del Pacto Local por el Desarrollo Económico y el Empleo.

Menos ventas que en 2025, con más concesionarios

El balance queda por debajo del de 2025, cuando la feria vendió 147 coches y movió 4.465.272 euros con 16 concesionarios. Este año han participado tres empresas más y se han registrado unos 330 contactos de clientes potenciales, frente a los en torno a 500 del año pasado.

El cálculo del impacto económico aplica un precio medio de 31.423 euros por vehículo nuevo y de ocasión, tomado de los barómetros de coches.com y GANVAM de octubre de 2026. Es una estimación a partir de ese precio medio, no la facturación certificada de cada operación.

El 95 % repetiría pese al mal tiempo

La valoración de ASEARCO es positiva. «Ha habido buenos resultados de ventas y la muestra contribuyó a generar un importante volumen de negocio en una edición en la que el mal tiempo condicionó el desarrollo de la feria», señala la nota, que reconoce el efecto de la lluvia en una de las dos jornadas de mayor actividad comercial.

El 95 % de los concesionarios considera que el certamen es un buen escaparate para dar visibilidad a su negocio y ese mismo porcentaje tiene intención de repetir. La única área de mejora que apuntan es la fecha: proponen adelantarla a meses en los que se espera mejor tiempo.

La feria, que este año abrió del 16 al 18 de octubre con cerca de 400 vehículos, ocupó los 9.000 metros cuadrados del Recinto Ferial Miguel Ríos con coches de bajas emisiones de 19 concesionarios del sureste de Madrid, una exposición de caravanas, actividades infantiles y gastronomía local. Rivas Caravaning, Bellezacar y FTL Detailing Studio fueron los patrocinadores.

ASEARCO es una asociación territorial y multisectorial creada en 1977, con interlocución en 39 municipios del sureste de la Comunidad de Madrid y cerca de 600 asociados, según su propia presentación.

La Feria del Vehículo Sostenible de Rivas cerró su edición de 2026 con 113 coches vendidos y un impacto económico estimado de 3.550.855 euros, según los datos aportados por los 19 concesionarios que participaron en el certamen, celebrado del 16 al 18 de octubre en el Recinto Ferial Miguel Ríos.