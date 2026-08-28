España encara el final de agosto con más agua en los embalses desde 2014

La reserva hídrica nacional baja al 64,9% de la capacidad total

La reserva hídrica española se situó el pasado martes 25 de agosto en el 64,9% de la capacidad total, que es la reserva más alta en la recta final de agosto desde 2014.

Los embalses almacenan actualmente 36.370 hectómetros cúbicos (hm3) de agua tras disminuir en 817 durante la última semana, según el departamento dirigido por la ministra Sara Aagesen.

Las precipitaciones de los siete días anteriores fueron abundantes en la vertiente atlántica y afectaron considerablemente a la mediterránea, con el valor máximo en San Sebastián (Guipúzcoa), donde se recogieron 40,5 litros por metro cuadrado.

EVOLUCIÓN

La serie histórica, recogida por Servimedia, indica que la reserva hídrica nacional comenzó a marcar máximos históricos a mediados del pasado febrero tras las borrascas Nils y Oriana, que elevaron entonces la cantidad de agua embalsada al 82,5%.

Después, la reserva creció paulatinamente, con un descenso puntual, hasta mantenerse en niveles máximos jamás registrados en cada momento del año hasta finales de marzo.

El veranillo de Semana Santa, con muchas horas de sol y temperaturas más propias de mayo o junio que de comienzos de abril, interrumpió ese privilegio y este verano ya se han declarado cuatro olas de calor en España.

Esta 34ª semana de 2026, que es la actual con el 64,9%, se sitúa como sexta con mayor reserva en los embalses desde 1990, solo por detrás de las de 1998 (65,1%), 2010 (71,5%), 2011 (67,2%), 2013 (73,8%) y 2014 (67,7%).

CUENCA A CUENCA

Una semana más, todas las cuencas hidrográficas continúan por encima del 50% de su capacidad. Los niveles más altos de agua en la actualidad corresponden a las cuencas internas de Cataluña (78,9%), el Guadalete-Barbate (78,4%), las cuencas internas del País Vasco (76,2%); el Guadiana (73,9%), el Guadalquivir (73,6%), y Tinto, Odiel y Piedras (73,4%).

Por detrás están la cuenca mediterránea andaluza (68,4%), el Cantábrico Occidental y el Cantábrico Oriental (67,1% en ambos casos), el Miño-Sil (66,2%), el Duero (60,6%), el Tajo (59,7%), Galicia Costa (58,8%), el Ebro (56,7%), el Júcar (55,3%) y el Segura (53,7%).