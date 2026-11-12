Daniel Rubio, de Rivamadrid, campeón nacional de barredoras

Daniel Rubio Solís, conductor de barredora de la empresa municipal Rivamadrid, se ha proclamado campeón nacional de su especialidad en el Sweeper Talent 2026, celebrado en el circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló. Tercero en 2024 y segundo en 2025, ha ganado en su tercera participación.

El certamen es la tercera edición del Sweeper Talent, la prueba de destreza en conducción eficiente y maniobrabilidad de barredoras que la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente (Anepma) incluye en sus jornadas técnicas. Este año se celebró el 28 y 29 de octubre en el circuito de Barcelona-Cataluña, el mismo trazado que acoge el Gran Premio de Fórmula 1. El desafío, patrocinado por Ros Roca, se disputa sobre un circuito exterior de conos con barredoras CityCat, y valora la precisión en las maniobras, el consumo y el tiempo.

Rubio lleva tres años subiendo escalones. En 2024, primera edición celebrada en Castellón, quedó tercero. En 2025, en Rota (Cádiz), fue segundo. Este año ha ganado. Con él competían conductores seleccionados por el resto de empresas públicas asociadas a Anepma, que agrupa a las firmas municipales de limpieza y residuos de toda España.

Ripense, 45 años y vecino del barrio de La Luna, Rubio lleva casi dos décadas en Rivamadrid y conduce una de las diez barredoras con las que se limpian las aceras de la ciudad. Es conductor de segunda, la categoría que maneja vehículos pequeños como las barredoras: 39 de los 65 conductores de la empresa. Su equipo en la calle lo completan dos operarios a pie con sopladoras. «Me siento en la mejor etapa de mi vida laboral. Me encanta mi trabajo. La barredora exige prestar atención a muchas cosas. Y es muy agradecido ver una calle limpia cuando hemos actuado sobre ella. Y más si es una calle de tu ciudad, el barrio de toda tu vida», contaba este año a la revista municipal Rivas al Día.

No es el primer galardón de la empresa en estos certámenes: Salvador Chica ganó en 2019 y Santiago González en 2024, ambos en la categoría de camiones de recogida de residuos. Rivamadrid es 100 % pública, tiene 597 trabajadores y un presupuesto de 30,8 millones para 2026. El barrido no resulta eficaz por encima de los 10 kilómetros por hora, detallaba Rubio en ese mismo reportaje.

El Ayuntamiento de Rivas anunció el título el 4 de noviembre en sus redes sociales, con un vídeo de la prueba, y el diario El Periódico lo recogió al día siguiente en su sección de motor. La noticia ha tenido recorrido fuera de la ciudad: es la primera vez que un conductor de la empresa municipal gana esta categoría, estrenada en 2024.

Zarabanda ya contó que la empresa municipal cumple 25 años y mantiene el 100 % público el servicio, y en 2019 narró el primer premio nacional de conducción eficiente de un trabajador de Rivamadrid. Las bases y el historial del certamen están en la web de las jornadas de Anepma; el perfil de Rubio, en la revista municipal de abril.

Daniel Rubio Solís, conductor de barredora de la empresa municipal Rivamadrid, se ha proclamado campeón nacional de su especialidad en el Sweeper Talent 2026, celebrado en el circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló. Tercero en 2024 y segundo en 2025, ha ganado en su tercera participación.