Comercios Mágicos llega a Rivas con ocio, descuentos y premios

La feria se celebrará el 11 de septiembre en el Parque Savia Joven con actividades familiares

La campaña Comercios Mágicos llegará a Rivas-Vaciamadrid el viernes 11 de septiembre con una jornada de actividades familiares en el Parque Savia Joven. La propuesta incluirá un espectáculo de 500 metros cuadrados con magia, música, talleres, animadores y artistas, además de un concurso vinculado a las compras realizadas en los comercios participantes.

La iniciativa forma parte del programa de la Comunidad de Madrid para fomentar el comercio de proximidad y dinamizar las ventas de los pequeños negocios. La organización todavía no ha comunicado el horario de la actividad en Rivas.

La campaña celebra este año su duodécima edición y recorrerá 23 municipios de la región hasta el 24 de octubre. Según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, el programa ha promocionado ya a 17.697 pequeños negocios desde su puesta en marcha.

Una feria familiar de 500 metros cuadrados

El principal atractivo de la jornada será una feria temática al aire libre de 500 metros cuadrados, inspirada en la vida de barrio y planteada como un espacio de ocio para todas las edades.

El recinto contará con casetas decoradas por colores y diferentes propuestas de entretenimiento. Entre ellas habrá zancudos, monociclistas y animadores que recorrerán el espacio para interactuar con el público.

La programación también contempla magia en vivo, talleres creativos y música, además de otras actividades y sorpresas. La propuesta busca combinar el entretenimiento familiar con la promoción de los establecimientos de proximidad.

El programa incluye en cada localidad distintas actividades lúdicas y culturales, junto con tickets regalo, descuentos y promociones que pueden canjearse durante la propia feria.

Rivas, una de las próximas paradas

Comercios Mágicos arrancó esta edición el pasado 30 de mayo en Alcalá de Henares. Antes de la pausa de agosto ha pasado por localidades como Sevilla la Nueva, Tres Cantos, Las Rozas de Madrid, Cubas de la Sagra, San Martín de Valdeiglesias, Navalcarnero, Boadilla del Monte, Aranjuez, Titulcia y San Lorenzo de El Escorial, además de cerrar julio en Miraflores de la Sierra.

El calendario se reanudará el 5 de septiembre en Valdemoro y continuará el día 11 en Rivas-Vaciamadrid. Después están previstas paradas en Alcorcón, Carabaña, Móstoles, Fuenlabrada, Arganda del Rey, Navas del Rey y Brunete, antes de finalizar en Leganés el 24 de octubre.

Colmenar del Arroyo permanece pendiente de una nueva fecha después de que su feria fuera suspendida a raíz de los recientes incendios.

Dos concursos con noches en Paradores

Además de las actividades de la feria, los vecinos podrán participar en un concurso digital asociado a sus compras en los comercios participantes de Rivas. Se celebrarán dos concursos y cada uno tendrá como premio un pack de una noche con desayuno para dos personas en Paradores, valorado en 200 euros.

Para participar será necesario realizar compras en establecimientos participantes y guardar los tickets originales. Posteriormente, habrá que acceder a la web de Comercios Mágicos, fotografiar cada ticket y subirlo mediante el formulario habilitado, junto con el nombre y el teléfono del participante.

La mecánica premia la acumulación de tickets. En cada concurso, la persona que más tickets correspondientes a compras realizadas en Rivas haya subido a la plataforma será la ganadora, por lo que registrar varias compras permite aumentar las posibilidades de obtener el premio.

El primer concurso comenzará 15 días antes de la feria y finalizará con el anuncio del ganador durante la última hora del evento del 11 de septiembre. El segundo se activará el mismo día de la feria y permanecerá abierto durante otros 15 días.

En este segundo concurso, el premio se entregará en las dependencias municipales después de contactar con la persona ganadora. Los nombres de los ganadores se publicarán tanto en la web de la campaña como en las historias de sus perfiles oficiales.

Una campaña para impulsar el comercio local

El objetivo declarado por la Comunidad de Madrid es favorecer el consumo de proximidad, dar a conocer la oferta comercial de los municipios y atraer visitantes a las principales zonas comerciales mediante actividades de ocio.

En el caso de Rivas, la jornada del 11 de septiembre permitirá combinar estas propuestas de entretenimiento con las compras en los establecimientos locales participantes. La organización aún no ha detallado el horario concreto de la feria.

Toda la programación y el calendario de Comercios Mágicos pueden consultarse en la web oficial de la iniciativa.