Despedido un chef italiano por negarse a poner piña en la pizza

Davide Tamburella, chef italiano en Brisbane (Australia), fue despedido el 20 de mayo por negarse a preparar pizza con jamón y piña, un ingrediente que considera «un insulto a su cultura». La comisión laboral australiana ha rechazado su recurso: lo presentó fuera de plazo.

El restaurante, ya cerrado, se presentaba en su web como «un trozo elegante de Italia» en el corazón de Brisbane, con mesas de roble y platos clásicos italianos. El 20 de mayo despidió a su jefe de cocina. Dos semanas antes, según la resolución de la Fair Work Commission, Tamburella había sido citado por el director general del restaurante, Elliot Ingram, «para abordar preocupaciones sobre su rendimiento». Entre ellas estaba su negativa a poner piña en la pizza, que el cocinero justificó como «un insulto a su cultura».

No era la primera vez. La comisión recoge que fue la tercera ocasión en que rechazó esa instrucción. La que precipitó el despido fue una función privada con un gasto superior a los 15.000 dólares (unos 13.000 euros), en la que el cliente pidió expresamente jamón y piña. Tamburella pidió entonces a Ingram que «comprobara lo importante que es para los italianos no poner piña en la pizza», según el relato recogido por The Guardian.

La comisionada Jennifer Hunt desestimó la solicitud de protección general del cocinero. No entró en el fondo: la rechazó porque se presentó fuera de plazo y no cumplía los criterios de «circunstancias excepcionales» que la ley australiana exige para admitir un recurso tardío. La decisión se conoció esta semana, casi seis meses después del despido.

Tamburella sostenía que el despido vulneró la ley laboral australiana y que estuvo motivado en parte por una lesión: en abril se fracturó dos huesos de la mano derecha al golpear una barandilla metálica. La resolución no llegó a valorar ese argumento. En paralelo, el cocinero llevaba más de tres años en el proceso de un visado 186, la vía de residencia permanente patrocinada por la empresa. Ingram declaró que retrasó «todo lo que la ley permitía» la comunicación a inmigración de que ya no lo empleaba, con la esperanza de que la solicitud se resolviera antes. El restaurante ha cerrado.

El caso tiene una guasa geográfica: ocurrió en Queensland, la región que concentra la producción australiana de piña y que dedica al fruto un monumento de 16 metros de fibra de vidrio, el Big Pineapple. El jefe del pizzero, Elliot Ingram, admitió que la pizza con piña tampoco es su favorita, pero defendió que en hostelería hay que «elegir las batallas».

El caso lo avanzó el diario británico The Guardian; la BBC publicó también la versión del restaurante.

Davide Tamburella, chef italiano en Brisbane (Australia), fue despedido el 20 de mayo por negarse a preparar pizza con jamón y piña, un ingrediente que considera «un insulto a su cultura». La comisión laboral australiana ha rechazado su recurso: lo presentó fuera de plazo.