La patronal del Sureste pide respeto y diálogo ante el 11-N

La patronal del Sureste de Madrid ha pedido diálogo y consenso en vivienda y salarios frente a la huelga general del 11 de noviembre, y ha reclamado respeto tanto para quien secunde el paro como para quien decida trabajar. ASEARCO sostiene que las reivindicaciones deben resolverse en las administraciones y en la negociación colectiva.

La asociación empresarial hizo públicas sus posiciones tras la reunión mantenida por su presidente, David París, y su gerenta, Ana Castañeda, con los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios del Sureste: Antonio Medina, de la Unión Comarcal Las Vegas de CCOO, y Raúl Toledano, de UGT Sureste de Madrid. El encuentro lo detalla la propia organización en una nota publicada en su web.

Según el relato de la patronal, los responsables sindicales trasladaron un mensaje de tranquilidad y aseguraron que las movilizaciones y la labor de los piquetes informativos se desarrollarán con normalidad y respeto a la convivencia. París apeló a la responsabilidad de los sindicatos para que la jornada transcurra sin incidentes, respetando los derechos de quienes deciden participar en la huelga y los de quienes quieren trabajar.

En el fondo del conflicto, ASEARCO sitúa dos cuestiones distintas. Sobre la vivienda, entiende que se trata de un problema «grave y estructural» que solo puede resolverse mediante el diálogo y la colaboración entre las administraciones públicas y todos los sectores implicados, con medidas que aumenten la oferta disponible de inmuebles. Sobre los salarios, defiende que las reivindicaciones se aborden en la negociación colectiva, atendiendo a las circunstancias de cada sector, la productividad y la capacidad económica de las empresas.

La organización añade que las reivindicaciones planteadas corresponden principalmente a decisiones políticas, legislativas y presupuestarias de las administraciones, y que las empresas, sus trabajadores y la actividad económica «no deberían ser las que afronten las consecuencias de una iniciativa de presión dirigida al Gobierno».

Atención a polígonos y zonas comerciales el día de la huelga

Entre los acuerdos de la reunión hay uno que no había trascendido: París y Castañeda van a contactar con los concejales con responsabilidad en materia de Seguridad de los ayuntamientos de la comarca para solicitar que se preste una atención especial, durante la jornada del 11 de noviembre, a las zonas comerciales e industriales de los municipios.

El alquiler de los locales, en la agenda

La patronal aprovecha la cita para poner sobre la mesa un problema propio del pequeño comercio: el incremento de los alquileres de los locales comerciales, uno de los gastos «más gravosos» para muchos negocios y que, en ocasiones, puede dificultar su continuidad. Reclama medidas que faciliten el acceso de autónomos y empresas a locales en condiciones razonables, para favorecer la actividad económica y el mantenimiento del comercio de proximidad.

ASEARCO es la asociación empresarial del Sureste de Madrid y tiene sede en Rivas, en la calle Crisol 3, además de la de Arganda del Rey. La convocatoria de huelga en la ciudad la han presentado CCOO, UGT y el Comité Unitario, que han llamado al comercio y a la plantilla municipal a sumarse al paro, como recogió Zarabanda en la pieza sobre el Comité Unitario del 11-N. La convocatoria estatal está detallada en la página de CCOO de Madrid y de otras entidades convocantes.

La patronal del Sureste de Madrid ha pedido diálogo y consenso en vivienda y salarios frente a la huelga general del 11 de noviembre, y ha reclamado respeto tanto para quien secunde el paro como para quien decida trabajar. ASEARCO sostiene que las reivindicaciones deben resolverse en las administraciones y en la negociación colectiva.