Vistalegre acogerá ‘Poder Sindical’: el gran concierto solidario por el derecho a la vivienda en Madrid

El Palacio de Vistalegre reunirá a decenas de artistas el próximo 15 de noviembre en un gran concierto benéfico y reivindicativo para decir basta al rentismo.

La crisis del acceso a la vivienda en España ha dejado de ser un debate soterrado para convertirse en la principal preocupación social del momento. En un contexto marcado por manifestaciones masivas, huelgas de alquileres y acampadas estudiantiles en diversos puntos del país, la cultura ha decidido dar un paso al frente. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado un acontecimiento cultural y político sin precedentes bajo el lema «El futuro es con vivienda».

El evento, bautizado como Poder Sindical, se celebrará el 15 de noviembre en el emblemático Palacio de Vistalegre de Madrid. Esta cita busca visibilizar la precarización habitacional, plantarse ante la especulación inmobiliaria y canalizar la indignación colectiva a través de la música y el arte en vivo.

Un cartel plural para una causa transversal

El principal atractivo de la jornada radica en su ecléctica y comprometida programación. Artistas de proyección nacional, referentes del panorama independiente y reconocidas figuras de la comunicación se darán cita sobre el escenario del reciento madrileño de forma totalmente solidaria.

Entre los nombres confirmados destacan referentes del pop y el rock como Amaral, Zahara y La M.O.D.A., junto a propuestas de vanguardia folclórica y urbana como Rodrigo Cuevas, Rozalén, La Plazuela o Delaossa. La escena alternativa e hip-hop estará fuertemente representada por formaciones como Biznaga, Ill Pequeño & Ergo, Lia Kali, Tremenda Jauría, Parquesvr, Toldos Verdes, Las Petunias, Alpilpil, Restinga y Metrika.

Además de las actuaciones musicales, el evento contará con intervenciones conducidas por comunicadores, humoristas y activistas de primer nivel como Inés Hernand, Facu Díaz, Samantha Hudson, La Prados, Marc Biarnés y Yunez Chaib, entre otros participantes por confirmar.

Un altavoz frente al problema del alquiler

La iniciativa surge en un punto de inflexión respecto a las políticas habitacionales. Desde la organización señalan que el objetivo central de Poder Sindical es lanzar un mensaje contundente contra el rentismo y exigir medidas efectivas que garanticen la vivienda como un derecho fundamental y no como un bien de mercado.

Con esta convocatoria en Vistalegre, el Sindicato de Inquilinas de Madrid pretende no solo recaudar apoyos para su labor organizativa y de asesoramiento comunitario, sino también demostrar que la lucha por el techo propio cuenta con un respaldo masivo e intergeneracional. Las entradas para este hito musical y social ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la organización.