Vecinos por Rivas recoge juguetes y alimentos el 21 y 22

Vecinos por Rivas Vaciamadrid celebra los días 21 y 22 de noviembre, de 11:00 a 14:00 horas, una nueva edición de su recogida solidaria de juguetes, alimentos no perecederos y productos de higiene en el restaurante El Vallina (Avenida José Hierro, 28), que destinará todo lo recogido a la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas (RRAR).

La colecta ocupa la terraza del establecimiento durante seis horas repartidas en dos jornadas. Podrán entregarse juguetes en buen estado, alimentos no perecederos y productos de higiene, según la convocatoria de la formación municipalista, que anima a participar con el lema «¡Ningún niño de Rivas-Vaciamadrid sin juguetes esta Navidad!».

«Es un evento que, por la solidaridad que demuestran los vecinos y las caras de felicidad de los niños, nos hace mucha ilusión organizarlo año tras año», ha señalado el portavoz de Vecinos por Rivas, Carlos Gómez Torrijos.

Un punto de recogida en la terraza de El Vallina

El portavoz ha agradecido la cesión del espacio al gerente del restaurante, Juan Manuel: «Quiero agradecer la predisposición de Juan Manuel, gerente del Restaurante El Vallina, que siempre nos cede un espacio en la terraza del establecimiento y se preocupa activamente por el desarrollo del evento».

Todo lo recogido se entregará a la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas, entidad que reparte comida entre familias del municipio. «No nos cansaremos nunca de alabar la dedicación y altruismo de las personas de la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas, la RRAR, día a día al servicio de los vecinos de nuestra ciudad. Un trabajo incansable e impagable», ha añadido Gómez Torrijos.

Del precedente de 2024 a la cita de este mes

No es la primera vez. En 2024, la formación ya organizó esta recogida en el mismo restaurante y con el mismo horario, y entonces amplió la campaña de juguetes con una recogida de alimentos no perecederos y una urna para donaciones económicas destinadas a las zonas de Valencia afectadas por la DANA.

La organización recuerda que las donaciones pueden entregarse en cualquiera de las dos jornadas y que la información del evento se actualiza en su página web. La RRAR, por su parte, mantiene su actividad de reparto durante todo el año desde su propia plataforma.

Vecinos por Rivas Vaciamadrid celebra los días 21 y 22 de noviembre, de 11:00 a 14:00 horas, una nueva edición de su recogida solidaria de juguetes, alimentos no perecederos y productos de higiene en el restaurante El Vallina (Avenida José Hierro, 28), que destinará todo lo recogido a la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas (RRAR).