Toom Pak cierra el Día del Músico con ‘Reciclart 2.0’

Quince minutos por sala y un cierre de percusión

Rivas celebra el Día Mundial del Músico y de la Música el miércoles 18 de noviembre, con recitales del alumnado de la Escuela Municipal de Música de 17.00 a 21.00 en el centro cultural Federico García Lorca y un concierto gratuito del grupo Toom Pak a las 20.00 en el salón de actos.

La jornada empieza a las 17.00 y se reparte por el patio central, el vestíbulo, algunas aulas y el salón de actos. El alumnado de la Escuela Municipal de Música interpreta partituras en actuaciones de quince minutos, de manera que el público puede ir pasando de una sala a otra.

Tras tres horas de conciertos dispersos llega el turno de Toom Pak (20.00, salón de actos, entrada libre), que presenta «Reciclart 2.0»: un espectáculo en el que usan bidones, tuberías, radiales, cubos, palos y botellas como instrumentos. El grupo se define como «musicadores de objetos» y lleva desde 2003 haciendo sonar lo que encuentra.

Una fecha que no es la del calendario

El Día Mundial del Músico y de la Música se celebra internacionalmente el 22 de noviembre, pero en Rivas el Ayuntamiento lo adelanta al miércoles 18 para que caiga en día lectivo y pueda participar la escuela municipal. El municipio celebra esta jornada desde 2010.

Toom Pak ha pasado por el Mundial de fútbol de Sudáfrica, el Festival de Teatro Clásico de Mérida y el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. En septiembre actuaron en las jornadas de puertas abiertas de Rivamadrid.

Toda la programación es de entrada libre hasta completar aforo. La información completa está en la nota del Ayuntamiento.

Rivas celebra el Día Mundial del Músico y de la Música el miércoles 18 de noviembre, con recitales del alumnado de la Escuela Municipal de Música de 17.00 a 21.00 en el centro cultural Federico García Lorca y un concierto gratuito del grupo Toom Pak a las 20.00 en el salón de actos.