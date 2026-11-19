La Semana Laica mide el coste público de las confesiones

La Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid celebró los días 4 y 10 de noviembre dos charlas coloquio en la Casa de las Asociaciones, dentro de su Semana Laica, centradas en las 17 medidas que Europa Laica ha trasladado a los partidos para que las incluyan en sus programas electorales.

La primera de las sesiones estuvo presentada por el presidente de la asociación, Juan Ignacio Gómez, y contó con Juan José Picó, miembro de Europa Laica, que detalló una a una las 17 medidas. El encuentro se completó con el reparto de folletos editados por la propia entidad ripense, en los que se explican las propuestas y el objetivo que persiguen.

Separación real y fin de los privilegios fiscales

El paquete de medidas busca hacer posible una separación real entre la Iglesia y el Estado, garantizar la libertad de conciencia, acabar con los privilegios fiscales de la Iglesia y asegurar que esta se rija, como el resto de instituciones, por el derecho común.

Durante la charla se analizaron también las situaciones de desigualdad que genera el modelo actual y el coste del dinero público empleado en el mantenimiento y en los actos de las confesiones religiosas, «especialmente la católica», en palabras de los ponentes, en detrimento del bien común de todas las personas, con independencia de sus creencias.

El coloquio posterior, que la asociación califica de «interesante, instructivo y respetuoso», ocupó buena parte de la sesión. La segunda cita, el 10 de noviembre, completó el ciclo en la misma sede.

Una campaña que ya venía de octubre

Las 17 medidas se habían presentado públicamente semanas antes: Europa Laica y la Asociación Laica de Rivas anunciaron en noviembre que trasladarían ese documento a las fuerzas políticas para que lo incorporaran a sus programas. La Semana Laica ha servido para explicarlo con detalle al vecindario y para abrir el debate sobre cuánto cuesta sostener las confesiones con dinero de todos.

La Asociación Laica de Rivas mantiene así una actividad continuada en la ciudad, que en los últimos meses ha incluido también el certamen de relatos cortos Conciencia Libre y actos públicos en torno al laicismo y la libertad de conciencia.

La Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid celebró los días 4 y 10 de noviembre dos charlas coloquio en la Casa de las Asociaciones, dentro de su Semana Laica, centradas en las 17 medidas que Europa Laica ha trasladado a los partidos para que las incluyan en sus programas electorales.