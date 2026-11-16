Salud mental perinatal en Rivas: llega el taller de musicoterapia y gestión emocional para embarazadas

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid pone en marcha esta iniciativa dirigida a gestantes a partir de la semana 24, con sesiones semanales en el CMI Rayuela desde mediados de noviembre hasta finales de diciembre.

Cuidar el bienestar psicológico durante la gestación es tan determinante como el seguimiento médico habitual. Con el propósito de ofrecer herramientas prácticas a las futuras madres del municipio, el Ayuntamiento de Rivas impulsa el Programa de musicoterapia y emociones para la salud mental perinatal. Esta propuesta, pensada específicamente para mujeres que se encuentren a partir de las 24 semanas de embarazo, busca crear un espacio seguro de acompañamiento, calma y conexión antes de la llegada del bebé.

A diferencia de otras actividades prenatales centradas exclusivamente en el plano físico, este taller pone el foco en el equilibrio emocional a través del sonido. Durante el segundo y tercer trimestre de gestación, los cambios hormonales y la proximidad del nacimiento pueden generar dudas, estrés o sobrecarga mental. Integrar la música como recurso terapéutico permite canalizar estas vivencias de forma natural, favoreciendo tanto el descanso de la madre como el entorno sensorial del futuro recién nacido.

Qué se trabajará en las sesiones de musicoterapia prenatal

El itinerario formativo y vivencial está estructurado en cuatro ejes fundamentales que responden a las necesidades más habituales en la recta final del embarazo. Por un lado, se abordará la relajación mediante la música, utilizando melodías, ritmos y técnicas sonoras para reducir la tensión acumulada y facilitar estados de calma profunda. Al mismo tiempo, las asistentes trabajarán en la gestión de las emociones, adquiriendo estrategias útiles para identificar, aceptar y regular los altibajos propios de la etapa perinatal.

Otro de los pilares centrales de este encuentro será el fortalecimiento del vínculo con el bebé, aprovechando la capacidad auditiva del feto a partir de la semana 24 mediante dinámicas de comunicación temprana que estrechan el lazo afectivo. Todo este recorrido culminará con una preparación emocional al parto, dotando a las participantes de recursos sonoros y de enfoque mental que podrán aplicar directamente durante el proceso de dilatación y nacimiento.

Para facilitar la asistencia y mantener una rutina semanal constante, el programa se desarrollará todos los miércoles en horario de tarde, de 17:30 a 19:30 horas. El calendario de sesiones abarcará desde el próximo 18 de noviembre hasta el 23 de diciembre, cubriendo así seis semanas consecutivas de acompañamiento grupal.

Todas las jornadas tendrán lugar en las instalaciones del CMI Rayuela, situado en la Plaza Ecópolis, número 1, en Rivas Vaciamadrid. Este espacio municipal servirá como punto de encuentro para que las vecinas participantes compartan experiencias en un ambiente cercano, acogedor y guiado por profesionales.

Cómo formalizar la inscripción

Las mujeres embarazadas que cumplan con el requisito de haber superado las 24 semanas de gestación y deseen reservar su plaza deben tramitar su solicitud directamente a través del correo electrónico oficial habilitado por el consistorio: salud@rivasciudad.es.

Con este tipo de acciones, Rivas Vaciamadrid refuerza su apuesta por la prevención y la promoción de la salud integral, brindando a las familias locales recursos accesibles para afrontar la maternidad con mayor serenidad, confianza y bienestar emocional.