Rivas vibra al ritmo de los 80 y 90 en el gran festival solidario por el 25 aniversario de AMPASTTA

Música en directo con el grupo Cuestión de Tiempo, sesiones de escape room, magia y una subasta benéfica protagonizan esta jornada abierta al público este 21 de noviembre en la Casa de Asociaciones.

La música, la cultura y la solidaridad se darán la mano en Rivas con motivo de una celebración muy especial. La asociación AMPASTTA cumple un cuarto de siglo de trayectoria y lo conmemora por todo lo alto con una jornada festiva abierta a toda la ciudadanía. Bajo el lema «25 años haciendo historia. Hoy la música suena por vosotros», el evento rinde un merecido homenaje al esfuerzo, el compromiso y el apoyo constante brindado a las familias durante estas dos décadas y media.

El plato fuerte de la programación llegará al mediodía con el concierto homenaje a cargo de Cuestión de Tiempo. La banda será la encargada de poner la banda sonora a este aniversario con un repertorio centrado en los grandes éxitos musicales de las décadas de los años 80 y 90, prometiendo nostalgia y diversión para asistentes de todas las edades.

Una jornada completa de ocio y solidaridad para toda la familia

Más allá de la actuación musical en vivo, la organización ha diseñado un itinerario ininterrumpido de actividades lúdicas que se extenderá desde las 11:00 hasta las 19:30 horas. La actividad arrancará a las 12:00 del mediodía con la primera sesión de Escape Room, que durará hasta las 13:30 para poner a prueba el ingenio de los participantes. Paralelamente, desde las 12:30 y hasta las 15:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de un almuerzo a precios asequibles para reponer fuerzas antes y después del concierto.

Durante la tarde, el entretenimiento continuará sin descanso en el recinto. A las 15:00 horas dará comienzo un espectáculo de magia pensado para llenar la sobremesa de ilusión hasta las 16:00. Justo a continuación, entre las 16:00 y las 17:00 horas, tendrá lugar una subasta benéfica de cuadros, ofreciendo una oportunidad única para adquirir arte mientras se colabora con una buena causa. Como broche final al programa de actividades, de 17:30 a 19:00 horas se celebrará una segunda sesión de Escape Room para quienes no pudieran participar en el turno de mañana. Además, durante todo el día permanecerá abierto un mercadillo solidario junto a un servicio de snacks y bebidas a precios populares, facilitando que el público pueda disfrutar de toda la jornada en un ambiente cercano.

Dónde y cuándo sumarse a la celebración en Rivas

La cita tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en las instalaciones de la Casa de Asociaciones (Despacho 8), ubicada en la Avenida Armando Rodríguez Vallina.

El acceso está abierto a todo el mundo con el objetivo de compartir un día diferente lleno de entretenimiento. Cabe destacar que el evento tiene un marcado carácter benéfico, ya que la totalidad de los fondos recaudados a lo largo de la jornada irá destinada íntegramente a apoyar la labor que desarrolla AMPASTTA. Se trata de una ocasión ideal para disfrutar de la música en directo y el ocio local mientras se respalda un proyecto social con 25 años de historia en el municipio.