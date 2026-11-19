Rivas Respira pide un Observatorio de Movilidad que decida

La plataforma por la movilidad sostenible exige que se haga cumplir el límite de velocidad de «Ciudad 30».

La plataforma Rivas Respira ha pedido al Ayuntamiento que el Observatorio de Movilidad deje de ser un órgano que anuncia decisiones ya tomadas y funcione como espacio de trabajo conjunto. La entidad trasladó esa demanda al equipo de gobierno en una reunión posterior al último Observatorio, en la que advirtió del riesgo de retirar separadores de los carriles bici.

El Ayuntamiento anunció el 19 de octubre que los cambios en la red ciclista se habían acordado en el Observatorio de la Movilidad. La plataforma sostiene que ese marco debe ser «más participativo y consultivo» y no limitarse a comunicar actuaciones cerradas. Según su versión, el equipo de gobierno se mostró dispuesto a abrir un canal bilateral directo con la concejalía y la dirección de Movilidad para revisar incidencias sin esperar a las sesiones del Observatorio.

Rivas Respira se compromete a pronunciarse «más rápido y con más claridad» en futuras ediciones que afecten a la movilidad activa.

«La pintura no es infraestructura»

La organización defiende una red protegida y considera que las medidas son «un paso atrás». Rivas es formalmente una «Ciudad 30», pero el límite no se respeta, y eliminar la segregación física convierte el carril en un arcén pintado. Temen que algunos conductores lean la retirada de separadores como una apertura del espacio y lo invadan para adelantar autobuses en parada o sortear obstáculos.

El Ayuntamiento trasladó a la plataforma que ese rebase injustificado es una infracción grave, como saltarse un semáforo, y que se sancionará. El plan municipal mantiene los separadores en los carriles bidireccionales de mediana y en los unidireccionales junto a dos carriles de tráfico.

Doble fila y el nudo de Junkal

La plataforma pone el ejemplo de la avenida de Levante, donde sin separadores el tráfico invade el carril bici cuando un vehículo estaciona en doble fila. El Ayuntamiento asegura que vigilará esa incidencia y sancionará las infracciones.

Su otra objeción es el remate de la calle Junkal hacia la avenida de los Almendros: 280 metros de bajada que desembocan en una glorieta de dos carriles por sentido, sin continuidad protegida ni prioridad semafórica, con el carril segregado en la mediana. Para la entidad, la conexión arroja al ciclista al tráfico general en el nudo más peligroso del trazado. El Ayuntamiento les trasladó que queda pendiente de la salida a la M-50 y del cubrimiento del metro.

Seguimiento y posible marcha atrás

El Consistorio sostiene que las medidas no son definitivas: habrá seguimiento continuo y no descarta replantear o revertir lo hecho si los datos o la seguridad vial lo aconsejan. Rivas Respira reclama prioridad a la disciplina viaria —control de la velocidad y sanción de la doble fila— y continuidad protegida en glorietas y enlaces como el de Junkal, donde el Reglamento General de Circulación reserva el carril a la bicicleta.

La plataforma anuncia que seguirá «vigilante sobre el terreno» y recuerda que ya advirtió de estos riesgos cuando el Ayuntamiento presentó el rediseño. La conexión de los tres barrios por Junkal, completada en septiembre, es el punto que más preocupa a la entidad.

La plataforma Rivas Respira ha pedido al Ayuntamiento que el Observatorio de Movilidad deje de ser un órgano que anuncia decisiones ya tomadas y funcione como espacio de trabajo conjunto. La entidad trasladó esa demanda al equipo de gobierno en una reunión posterior al último Observatorio, en la que advirtió del riesgo de retirar separadores de los carriles bici.