Rivas pone el foco en las mujeres en conflictos bélicos en su programación del 25N

Del 14 al 24 de noviembre, el municipio acogerá teatro documental, cinefórums, exposiciones y ponencias de expertas internacionales para visibilizar la violencia machista y la resistencia femenina en contextos de guerra.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento de Rivas ha diseñado una agenda cultural y formativa bajo el lema «Mujeres en zonas de conflictos bélicos: violencia, resistencia y derechos». A diferencia de otras ediciones, la programación de este año propone una mirada global e histórica que conecta la memoria democrática española con crisis humanitarias actuales en Afganistán, Palestina, Irán y África Occidental, invitando a la ciudadanía a reflexionar desde múltiples disciplinas artísticas y académicas.

El plato fuerte: Jornada central en el Ayuntamiento

El eje vertebrador de esta campaña tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre, de 17:00 a 21:00 horas, en la Sala Pedro Zerolo del consistorio. Tras la apertura institucional a cargo de la alcaldesa, Aída Castillejo Parrilla, el encuentro contará con dos intervenciones de primer nivel. Por un lado, la doctora por la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de cooperación internacional Violeta Doval analizará el impacto de las políticas europeas en el desarrollo local de Senegal y Marruecos. Por otro, la jurista especializada en Derecho Penal Internacional y feminismo decolonial Noor Lamarty abordará la situación de las mujeres en los enfrentamientos armados desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos. La sesión concluirá con las reflexiones de la concejala de Feminismos y Diversidad, Mimi Chamorro Sánchez, seguidas de la entrega de premios del III Concurso de microrrelatos del Consejo de Mujeres y una actuación artística.

Cine documental y artes escénicas con voz propia

El testimonio directo en primera persona cobrará especial protagonismo a través de tres citas culturales imprescindibles que abrirán y cerrarán el programa. El sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, la Sala Covibar acogerá ‘Nadia’ (con un precio de entrada de 5 euros), una pieza de teatro documental del Ciclo Invisibles creada y protagonizada por Nadia Ghulam, quien relata su propia supervivencia tras resultar gravemente herida siendo niña en la guerra civil afgana de 1992

Ya en la recta final de la semana, el jueves 19 de noviembre a las 18:00 horas, la Sala Pedro Zerolo proyectará el documental ‘Viven, temen, sueñan’, seguido de un coloquio dinamizado por diversas concejalías junto a su directora, Nuria Silván Miracle. Al día siguiente, el viernes 20 en el mismo horario, la Biblioteca de la Casa de Asociaciones del barrio Oeste será escenario del pase de ‘Tortura blanca’, producido por Amnistía Internacional, junto a la presentación del informe ‘Arquitectos de atrocidades’, centrado en la represión estatal durante las protestas de 2022 en Irán.

Memoria histórica, debate y acción colectiva

Para completar el programa, el municipio ha articulado actividades que combinan el rigor histórico con la participación ciudadana activa en distintos barrios. El ámbito académico arrancará el lunes 16 (18:00 horas) en la Casa Feminista con una charla de Manuela Mesa, codirectora de DEMOSPAZ y directora de CEIPAZ, enmarcada en el Taller de la Universidad Feminista. El martes 17 (17:00 horas), el testigo pasará al Centro de mayores El Parque, donde la experta ripense Esperanza Negueroles analizará la represión específica y el papel activo de organizaciones como Mujeres Libres durante la Guerra Civil española.

Por último, la implicación vecinal se materializará en dos propuestas participativas de varios días de duración. Del jueves 19 al martes 24 (de 16:30 a 19:30 horas), el Centro para la infancia Bhima Sangha exhibirá la exposición ‘Todas somos Palestina’, coordinada por el colectivo Madres por Gaza de la Sierra Oeste con la colaboración de familias de la zona. Paralelamente, entre el lunes 16 y el domingo 22 (de 09:00 a 21:00 horas), la iniciativa deportiva solidaria ‘Kilómetros que cuentan: Caminos hacia la paz’ sumará en un mural colectivo las distancias recorridas en las salas de fitness de los polideportivos Cerro del Telégrafo, Parque del Sureste y edificio Atrio, simbolizando así los largos trayectos de las mujeres y niñas desplazadas por los conflictos armados.