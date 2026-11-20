Rivas estrena pista deportiva infantil en una nueva jornada de «Viviendo el Barrio»

El parque de la calle Rafael Canogar acogerá este sábado 21 de noviembre, de 12:00 a 14:00 horas, una mañana repleta de actividades gratuitas que incluyen ajedrez gigante, talleres creativos, deporte y sorteos vecinales.

El tejido vecinal de la zona centro de Rivas Vaciamadrid tiene una cita marcada en rojo en el calendario este fin de semana. El próximo sábado 21 de noviembre, entre las 12:00 y las 14:00 horas, el parque situado en la calle Rafael Canogar —junto al cementerio municipal— se transformará en un punto de encuentro intergeneracional gracias a una nueva edición de la iniciativa «Viviendo el Barrio».

El gran protagonista de la jornada será la puesta a disposición oficial de la nueva pista deportiva infantil del parque. Esta infraestructura responde directamente a una demanda histórica del vecindario y ve la luz gracias a los Presupuestos Participativos del municipio. Para estrenarla por todo lo alto, el área de Deportes de Rivas Vaciamadrid organizará una sesión de predeportes pensada para que los más pequeños disfruten y estrenen el recinto en movimiento.

Talleres creativos, estrategia y solidaridad al aire libre

Lejos de limitarse al ámbito deportivo, la programación diseñada por la Concejalía de Bienestar Social —a través de su proyecto de Intervención en Barrios— apuesta por la diversidad de propuestas para todos los públicos, contando con la implicación directa de entidades locales. En el ámbito de la estrategia y el juego, el Club de Ajedrez de Rivas instalará mesas para quienes deseen iniciarse o competir en pequeñas partidas, destacando además un llamativo tablero con piezas gigantes. Por su parte, las Tejedoras de Intertiempo mostrarán sus creaciones de ganchillo y abrirán un espacio colaborativo para tejer en compañía, una propuesta artística que se complementará con un taller de henna para decorar las manos con diseños únicos.

El compromiso social y medioambiental también tendrá un peso fundamental durante la mañana. De la mano de la Asociación Vecinal y la Asociación LudoRipensis, se llevará a cabo un taller de tarjetas navideñas solidarias destinadas a las personas mayores de las residencias de Rivas, al tiempo que los asistentes podrán fabricar comederos de aves para fomentar la biodiversidad del entorno. Todo ello estará acompañado por sesiones de globoflexia, un taller de diseño de chapas personalizadas, espacios para el intercambio de objetos y la dinamización constante del club deportivo solidario Run Faster Rivas.

Pasaporte de actividades y sorteo final

Para incentivar la participación en los distintos rincones del parque, la organización ha preparado una dinámica lúdica: las personas asistentes podrán ir completando un pasaporte especial a medida que participen en los talleres. Quienes logren sellarlo entrarán automáticamente en el sorteo sorpresa que pondrá el broche de oro al encuentro.

Con esta convocatoria mensual, el Ayuntamiento de Rivas busca seguir tejiendo redes de apoyo mutuo y convivencia entre residentes, demostrando cómo la participación ciudadana convierte los espacios públicos en lugares vivos y compartidos. La entrada es libre y no requiere inscripción previa para sumarse a la fiesta vecinal.