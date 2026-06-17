Rivamadrid activa su campaña contra incendios hasta el 27 de septiembre

El dispositivo vigilará zonas de riesgo de Rivas y ya ha desbrozado 77 parcelas

La empresa municipal Rivamadrid ha puesto en marcha su campaña de prevención de incendios forestales para el verano de 2026. El dispositivo, que estará operativo desde el 15 de junio hasta el 27 de septiembre, recorrerá distintas zonas verdes y forestales de Rivas-Vaciamadrid para detectar con rapidez posibles conatos de incendio y reducir los riesgos durante los meses de mayor peligro.

El operativo se apoya en el Servicio de Primera Intervención (SPI), un equipo que dispone de un vehículo equipado para actuar en los primeros momentos de un incendio. Además de la vigilancia, el servicio también se encarga de retirar residuos peligrosos y detectar situaciones que puedan favorecer la aparición de fuegos.

Vigilancia en parques y zonas forestales

El SPI presta servicio de lunes a viernes entre las 15:00 y las 2:00 horas. Durante los fines de semana, la cobertura se amplía a las 24 horas mediante dos turnos de trabajo.

Entre los espacios que reciben una atención especial se encuentran el parque de Barcavieja, el Olivar de la Partija, el Cerro del Telégrafo y el entorno posterior del auditorio Miguel Ríos. Los operarios realizan recorridos programados para detectar humo, incidencias o cualquier situación que pueda derivar en un incendio. Si la gravedad lo requiere, contactan con el 112 para movilizar a los servicios de emergencia.

Además de la vigilancia, el servicio interviene en la retirada de materiales potencialmente peligrosos, como envases de vidrio abandonados, y comunica la presencia de botellones, hogueras o vertidos ilegales. También atiende incidencias como ramas caídas, problemas de riego o árboles dañados.

Desbroce de 77 parcelas municipales

Dentro de las medidas preventivas desarrolladas este año, Rivamadrid ha realizado trabajos de desbroce en un total de 77 parcelas de titularidad municipal, con el objetivo de reducir la acumulación de vegetación seca y minimizar el riesgo de propagación de incendios durante el verano.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia anual de prevención que se despliega en los meses de mayor riesgo, coincidiendo con las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones.

Continúan los trabajos en el parque forestal de Mazalmadrit

Paralelamente, el Ayuntamiento de Rivas y WWF continúan desarrollando un proyecto de restauración ecológica y gestión forestal preventiva en el parque forestal de Mazalmadrit, un espacio de más de 120 hectáreas que presentaba un elevado riesgo de incendio por la densidad de pinos y la acumulación de biomasa cerca de zonas residenciales.

Durante la primera fase del proyecto se retiraron más de 500 toneladas de madera seca y se plantaron más de 3.100 ejemplares de especies autóctonas. La próxima campaña dará continuidad a los tratamientos forestales y a las labores de mantenimiento de las nuevas plantaciones.

El centro de recursos ambientales Chico Mendes acogerá este martes una jornada informativa abierta a la ciudadanía para explicar el avance de estos trabajos y las actuaciones previstas en los próximos meses.