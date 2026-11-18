Rejuvenecimiento consciente en Navidad: el taller de autocuidado y belleza holística que llega a Covibar

Descubre con Mila Granados cómo potenciar tu bienestar integral y brillar en las fiestas navideñas el próximo jueves 10 de diciembre a las 19:00 horas en el Centro Social de Covibar.

Con la llegada de las celebraciones de fin de año, el ritmo acelerado y las tareas pendientes suelen relegar el cuidado personal a un segundo plano. Para frenar esa inercia y regalarte un paréntesis de paz antes de las fiestas, Covibar se convierte en el escenario de una propuesta de salud y estética transformadora. De la mano de Mila Granados, especialista en belleza integral, maquilladora emocional y terapeuta holística, llega la charla-taller titulada «Vida N Balance: Volver a ti», una cita pensada para recuperar la sintonía con uno mismo y proyectar nuestra mejor versión.

Belleza holística: el equilibrio entre emoción y cuidado personal

El concepto central de este encuentro rompe por completo con el paradigma tradicional de la estética. En lugar de plantear el envejecimiento como un proceso negativo contra el cual luchar, la sesión invita a entender la imagen personal desde una perspectiva amplia y amable. En este enfoque renovado, nuestras emociones, la calidad de los hábitos diarios y la atención plena en los pequeños gestos adquieren un rol fundamental. Estar radiante en las cenas y reuniones familiares no depende de seguir cánones inalcanzables, sino de cultivar la serenidad interior, la autoaceptación y el placer de mimarse.

Técnicas y rituales prácticos para el día a día

Durante el taller, caracterizado por su enfoque práctico e interactivo, la ponente compartirá herramientas cotidianas muy accesibles. Las personas asistentes aprenderán a realizar técnicas de yoga facial y automasajes para devolver la vitalidad al rostro y aliviar el estrés acumulado. Asimismo, se presentarán rituales naturales para nutrir la piel de forma respetuosa, junto con secretos de maquillaje profesional diseñados para potenciar la luz propia de la cara y lucir un aspecto fresco y natural en las fechas señaladas.

Tu cita con el bienestar integral en Covibar

Dedicar un espacio a la calma en mitad de la vorágine de diciembre representa la mejor inversión para recargar energías de cara al nuevo año. La cita tendrá lugar el próximo jueves 10 de diciembre a las 19:00 horas en el Centro Social de Covibar, ofreciendo una oportunidad estupenda para aprender a cuidarse por dentro y por fuera en un ambiente cercano y enriquecedor.