OPINIÓN

Cuando el PP cerró la puerta en las narices a los taxistas de Madrid (y por qué los y las profes deben tomar nota)

Artículo de opinión de Carlos Rodríguez Expósito, delegado de Taxi Project.

En 2019, el taxi madrileño salió a la huelga ante la negativa del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid a negociar, ya que, mientras daba la espalda a los taxistas, se plegaba a los intereses de las grandes multinacionales y de la patronal del VTC, presidida por un exdiputado autonómico compañero de Ayuso.

Todo estalló cuando el presidente de la Comunidad de Madrid tras el vídeo de las cremas, Ángel Garrido, rechazó aplicar medidas para que los taxistas, respaldados legalmente, pudieran fortalecer su posición como servicio público, y defender sus puestos de trabajo ante el acoso de Uber y Cabify.

El PP respondió a la huelga de manera tiránica, desgastando a los taxistas con exigencias y mentiras mientras se activó la máquina de fango para tachar al sector de reaccionario y violento, cuando únicamente eran miles de trabajadores y trabajadoras clamando por salvaguardar un servicio público que estaba siendo canibalizado por empresas propiedad de bancos y fondos buitre.

Un desprecio que degeneró en la infame «ley Uber» de Ayuso, el castigo que el PP impuso a los taxistas y que acabó en los tribunales y siendo censurada en el pleno de Rivas a petición de un Podemos liderado por Vanessa Millán, ante mi estupefacción por el desconocimiento vergonzoso del que hizo gala la portavoz del PP sobre un sector del que era responsable como diputada autonómica.

Ahora la historia se repite una vez más: Ayuso se niega a negociar con el profesorado. Y no solo eso, sino que es implacable en las calles para acallar sus protestas. Entretanto, la consejera conocida en Rivas por convertir la obra del Mercedes Vera en la del Escorial, les acusa de ejercer «prácticas mafiosas» por defender una enseñanza pública y de calidad. Mientras, sus medios hipersubvencionados se emplean a fondo en criminalizar las movilizaciones, desacreditar sus reivindicaciones, manipular a la opinión pública y erosionar a los manifestantes. Mismo modus operandi, pero más crudo.

Mucho ánimo y ni un paso atrás.