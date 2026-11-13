El paro en Rivas baja del 7 % por primera vez en la década

La tasa de desempleo de Rivas cerró 2025 en el 6,92 %, ocho décimas menos que el año anterior y el valor más bajo de la serie del INE, que arranca en 2015 con el 13,60 %. Es la segunda mejor cifra entre los doce municipios madrileños del panel de Indicadores Urbanos y la séptima de España.

El dato, que publica el INE en su panel de Indicadores Urbanos, supone 0,79 puntos menos que el 7,71 % de 2024. La serie del organismo sitúa el máximo reciente en el 13,60 % de 2015 y encadena desde entonces un descenso sostenido, con un repunte en 2020 (9,51 %) por el impacto de la pandemia: 9,44 % en 2021, 9,61 % en 2022, 8,67 % en 2023 y 7,71 % en 2024.

La segunda mejor posición entre los municipios madrileños del panel

De los municipios de la Comunidad de Madrid incluidos en el panel, Rivas es el segundo que tiene la tasa de desempleo más baja: Las Rozas tiene solo un 4,94 % y 6,92 % Rivas, frente al 7,77 % de Valdemoro, el 7,80 % de Madrid capital, el 8,15 % de Pinto, el 8,43 % de Coslada, el 8,65 % de Torrejón de Ardoz, el 9,21 % de Collado Villalba, el 9,58 % de Alcalá de Henares, el 9,78 % de Fuenlabrada, el 9,90 % de Aranjuez, el 10,33 % de Arganda del Rey y el 10,52 % de Parla. En el conjunto del panel, que reúne a 112 municipios de toda España, Rivas ocupa el séptimo puesto por la cola del paro.

El contexto regional y estatal juega a favor de esa lectura: la media de la Comunidad de Madrid se sitúa en el 7,97 % y la nacional, en el 10,50 %, según los datos anuales de la Encuesta de Población Activa. Rivas está así un punto por debajo de la media regional y más de tres puntos por debajo de la estatal.

Más gente ocupada y algo menos de gente activa

El 93,09 % de las personas de entre 20 y 64 años que quieren trabajar lo hace, frente al 92,27 % de 2024. Es la proporción de ocupados sobre la población activa que recoge el mismo panel y el mejor registro de la serie reciente.

La otra cara está en la tasa de actividad, que baja del 69,07 % al 68,80 %, 0,27 puntos menos. Hay menos paro, pero también algo menos de población activa: parte de la mejora se explica por personas que salen del mercado laboral, un efecto que suele asociarse a las jubilaciones y al final de los estudios. Aun así, Rivas mantiene la tasa de actividad más alta de los municipios madrileños del panel (68,80 %, frente al 62,75 % de Madrid capital y el 63,27 % de media regional) y la segunda del conjunto nacional, solo por detrás de Eivissa (69,34 %). Un año antes, el municipio lideraba esa clasificación.

La evolución del empleo en la ciudad ya había aparecido en la agenda local: en abril, el INE situaba a Rivas entre las ciudades con menos paro del país, en línea con lo que recogen los datos de El empleo crece en Rivas de la mano de lo público. El panel no incluye todavía la renta de 2025, que se publica con más retraso; la última disponible, de 2024, sitúa la renta neta media por habitante en 19.570 euros.

La tasa de desempleo de Rivas cerró 2025 en el 6,92 %, ocho décimas menos que el año anterior y el valor más bajo de la serie del INE, que arranca en 2015 con el 13,60 %. Es la segunda mejor cifra entre los doce municipios madrileños del panel de Indicadores Urbanos y la séptima de España.