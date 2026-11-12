Olivos de Israel en Madrid: «un lavado de cara obsceno»

La Comunidad Hispano Palestina Jerusalén denunció la operación de propaganda sionista a la que se ha prestado el Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid plantó el jueves 5 de noviembre 40 olivos donados por la Embajada de Israel en el parque Princesa Leonor, en Valdebebas, en el año del 40º aniversario de las relaciones diplomáticas entre España e Israel. Al día siguiente, la Comunidad Hispano Palestina Jerusalén calificó el acto de «lavado de cara obsceno» de un Estado «genocida».

El acto contó con el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante; el concejal de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo; el concejal de Hortaleza, David Pérez, y la embajadora en funciones de Israel, Dana Erlich. La nota del Ayuntamiento enmarca la donación en «la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Embajada de Israel» y la presenta como una aportación a la masa arbórea de la capital: «El olivo forma parte del escudo de Israel, mediante dos ramas de este árbol, como símbolo de paz», subraya el texto municipal, que también alude al significado de plantar un árbol en la tradición judía.

La respuesta de la Comunidad Hispano Palestina Jerusalén, entidad que agrupa a la comunidad palestina de Madrid, llegó al día siguiente y señala al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al que califica de «colaboracionista del genocidio», por la actitud de su gobierno, que mandó a una nutrida representación municipal con los tres concejales citados. La asociación sostiene que el gesto forma parte de un «ejercicio de lavado de cara y normalización de un Estado que no representa la paz, sino el genocidio, la ocupación, la colonización y la destrucción».

«No aceptamos que un símbolo como el olivo, el árbol nacional palestino, que representa arraigo, memoria, continuidad histórica y resistencia, sea utilizado para encubrir la complicidad institucional con Israel», afirma la nota. Y añade: «Es obsceno que Israel, que tala olivos milenarios diariamente en Palestina, venga ahora a Madrid a intentar lavar su imagen plantando precisamente olivos. Nadie cree que Israel sea un país de paz».

Los datos que acompañan esa denuncia proceden de Naciones Unidas: 286.000 olivos han resultado dañados en Cisjordania entre 2023 y finales de septiembre de 2026, 100.000 de ellos solo este año, según el informe de la ONU sobre el arranque de la cosecha. La organización añade que en la campaña de 2025 fueron vandalizados más de 6.000 árboles y plantones y denuncia las restricciones que impiden a miles de agricultores palestinos acceder a sus tierras durante la recolección. El comunicado completo puede leerse en la web de la entidad.

En clave política, la asociación lee el gesto como «una clara muestra del alineamiento político del PP con el sionismo y un anticipo de lo que pretende hacer en las elecciones del 29N», a tres semanas de los comicios generales. Frente a Vox, al que describe como «un partido abiertamente genocida y amigo preferente de Netanyahu», sitúa al PP en un tono «más moderado» que, a su juicio, este tipo de colaboraciones desmiente: considera que el partido está «absolutamente imbricado tanto en el lobby sionista como en las relaciones con la Embajada de Israel».

En Rivas, la solidaridad con Palestina tiene recorrido: por poner solo un ejemplo vecinal, las fiestas de La Pablo dedicaron en 2025 una performance reivindicativa a Gaza.

El Ayuntamiento de Madrid plantó el jueves 5 de noviembre 40 olivos donados por la Embajada de Israel en el parque Princesa Leonor, en Valdebebas, en el año del 40º aniversario de las relaciones diplomáticas entre España e Israel. Al día siguiente, la Comunidad Hispano Palestina Jerusalén calificó el acto de «lavado de cara obsceno» de un Estado «genocida».