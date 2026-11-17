OPINIÓN

11-M Cartas al director: Cuando OKdiario mintió sobre el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Juan Benito, para atacar a Pedro Sánchez

Artículo de opinión de Eulogio Paz, ex-presidente de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo

Las informaciones que estamos conociendo sobre la conexión entre OKDIARIO y el PARTIDO POPULAR para derribar al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tienen nada de nuevo.

Pocas personas del mundo de las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, y de la prensa y del público en general, prestaron atención al escrito que hice en mi blog en junio del 2024, denunciando la manipulación mentirosa de OKDIARIO sobre el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Juan Benito, poniendo en su boca palabras que no había dicho. El objetivo era claro, utilizar a víctimas del terrorismo para atacar a Pedro Sánchez.

A continuación les detallo el párrafo de mi escrito SALUDO EN LA REVISTA 11MAGINA nº 24 , de fecha 14 de junio de 2024, denunciando lo ocurrido:

«El 11-M marcó un antes y un después en la historia de España. Tanto es así que el 8 de marzo de este año 2024, un día después del concierto organizado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo, el periódico OKDIARIO escribió que el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo se había pronunciado contra la amnistía. Mentira. Falso. Yo estuve en ese concierto y nada dijo el presidente de la FVT con relación a la amnistía. Me consta que el servicio de Prensa de la FVT contactó con dicho periódico para que hiciese un desmentido. Se quitó la mentira del cuerpo de la noticia, pero el enlace a la noticia que se podía leer todavía el 16 de abril decía https://okdiario.com/espana/fundacion-victimas-del-terrorismo-planta-contra-sanchez-amnistia-legitima-violencia-12494238. A la postre, mucha gente sólo lee el titular y, por lo tanto, se queda con la falacia, la mentira, el fraude, la fake news propagada por Eduardo Inda, el director de dicho periódico. Finalmente, OKDIARIO barruntando que su fake news podría acarrearle problemas, decidió eliminar dicha URL.»

«El que pueda hacer, que haga», la frase de Aznar (quien fuera el presidente del PP que llevó a España a la guerra contra Irak que desencadenó el 11-M) queda bastante clara y evidente en el proceder de OKDIARIO.