OPINIÓN

Nosotros los zurdos hijos de puta

Artículo de opinión del periodista Nino Olmeda.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate de investidura de Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2023, dijo dirigiéndose al presidente del Gobierno de España ‘hijo de puta’, aunque ella afirmó que lo que salieron de sus labios fue ‘me gusta la fruta’, aunque las cámaras negaron su mentira. Desde entonces, esta gran aportación a la política de la lideresa derechista se extendió por los lugares habitados por gente del PP y Vox y se convirtió en una canción, como en los tiempos de Georgie Dann, que fue un ‘hit’ de éxito para los ‘patriotas verdaderos’.

Pasado el tiempo, Ayuso y la extrema derecha han afinados los insultos, ya sin llamar hijo de puta al contrario, y llaman vagos, indeseables, manipulados, gobernantes ilegítimos, gente apesebrada, mafia sindical o descalificaciones similares a todos los que defienden sus derechos: acampados en la Puerta del Sol en contra de la especulación en la vivienda, profesores y manifestantes en la huelga educativa, familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia, trabajadoras de escuelas infantiles (0 a 3 años), defensores de la sanidad y la educación pública, entre otros. Casi todos nos convertimos en enemigos de Ayuso, es decir, en unos hijos de puta. Otro día, el presidente de Argentina, Javier Milei, apareció por Madrid para estar con sus amigos Santiago Abascal y Ayuso. Además de insultar a Sánchez, llamó zurdos a todos lo que considera de izquierdas y enemigos de su motosierra. Nuestros enemigos son los que resuelven todo cortando por lo sano los presupuestos sociales.

Luego llegó la huelga general, que salió adelante a pesar de la derecha troglodita, los provocadores violentos y los excesos policiales de algunos agentes que olvidaron en casa la estampita de la virgen y se llevaron la de Ayuso.

La huelga general fue una forma de lucha por derechos y libertades. Esa lucha se entiende mejor al recordar a quienes vivieron la represión franquista, entre ellos, yo mismo y mi buen amigo y mi médico de cabecera en Rivas hasta que ambos nos jubilamos, Ángel Frade. Me llamó con pesar porque sus problemas de movilidad, tras pasar por el quirófano por una enfermedad en la espalda, le impidieron manifestarse por miedo a la brutalidad policial. Eso mismo me pasó a mí, aunque yo tuve el consuelo de que mis hijas y nietos se manifestaran junto a más de 3.000 personas por las calles de Rivas. Ni un solo incidente durante la marcha, pero mucha lluvia. La huelga general no fue solo una protesta laboral: también expresó la defensa de derechos y libertades que durante la dictadura franquista fueron negados o reprimidos. Recordar a quienes vivieron y sufrieron aquel régimen nos ayuda a comprender el valor de la movilización colectiva y la importancia de proteger las conquistas democráticas.

La huelga general contó con una amplia participación y fue una expresión colectiva de reivindicación. Resulta preocupante que se hayan producido excesos policiales cuando la movilización sindical transcurrió sin violencia por parte de los huelguistas. Estos hechos evocan los recuerdos de quienes vivieron y sufrieron la represión durante la dictadura franquista, y refuerzan la importancia de proteger el derecho a huelga, la protesta pacífica y las libertades democráticas. Eso me dijo Frade, quien me explicó que quienes defendemos la sanidad y la educación públicas, los derechos sociales y la labor sindical nos sentimos profundamente ofendidos y despreciados por las palabras de Ayuso y otros nostálgicos. Destacó que llamar hijo de puta al presidente con un insulto y arremeter contra quienes discrepan no es debatir: es intentar silenciar a quienes defienden servicios y derechos que son de todos. No pedimos privilegios ni impunidad; pedimos respeto, argumentos y responsabilidad.

‘Nosotros somos los zurdos hijos de puta’, manifestó mi querido galeno, con la voz rota y con ganas de señalar que los amigos de Milei no nos ofenden con sus insultos y sus palabras soeces, sino que nos dan más energía para defender la democracia y los avances sociales conseguidos desde la muerte de Franco, criminal y dictador para muchos excepto para algunos que consideran que Sánchez es el dictador. Gracias querido doctor por compartir con tu amigo y paciente recuerdos nostálgicos de nuestra juventud. Tienes razón, nosotros somos los zurdos hijos de puta.