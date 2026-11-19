Metro de Madrid avanzó en las pruebas de conducción automática de la Línea 6 durante el puente de La Almudena

El tramo entre Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria permaneció suspendido por ensayos técnicos, en una medida que volverá a aplicarse el 21 y 22 de noviembre.

La Línea 6 de Metro de Madrid abordó una nueva fase dentro de su plan de modernización tecnológica. Coincidiendo con la festividad de La Almudena, el servicio en la ‘Circular’ quedó interrumpido temporalmente entre las estaciones de Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria para llevar a cabo el calendario programado de ensayos con los nuevos trenes de conducción automática, proyectados para entrar en funcionamiento en 2027.

Esta actuación temporal afectó a miles de usuarios habituales, incluidos los vecinos de Rivas que conectan con la línea tras bajarse en Méndez Álvaro. Se trata de un itinerario estratégico que cobrará un peso aún mayor para el municipio en el momento en que se encuentre plenamente operativo el futuro intercambiador de transporte de Conde de Casal.

Evaluaciones técnicas para la llegada de los trenes sin conductor

El objetivo central de las pruebas consistió en verificar en condiciones controladas la integración del material móvil con los sistemas de señalización, la infraestructura de vía y las propias estaciones. Durante los días de cierre, los nuevos convoyes realizaron recorridos de ensayo a velocidades progresivas para analizar los registros de seguridad y estudiar el comportamiento del sistema bajo distintos parámetros operativos.

La transformación de la Línea 6 busca adaptar uno de los principales ejes vertebradores de la movilidad madrileña al crecimiento previsto de la demanda. Con la implantación definitiva de la conducción automática, la red prevé ampliar la capacidad del trazado desde los 400.000 viajeros diarios actuales hasta un máximo de 730.000 usuarios al día.

Plan de autobuses alternativo y nuevo corte programado

Mientras permaneció suspendida la circulación en el tramo afectado, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) habilitó un servicio especial de autobuses de carácter gratuito para enlazar Legazpi con Ciudad Universitaria. Este dispositivo contó con hasta 35 vehículos para cubrir el trayecto, ofreciendo intervalos de paso de tres a cuatro minutos en los momentos de mayor afluencia. Por su parte, las estaciones situadas en los extremos del corte operaron como cabeceras provisionales de la línea.

Finalizada la intervención del puente, Metro de Madrid volverá a interrumpir el servicio en el mismo sector durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. En esas jornadas se aplicarán las mismas condiciones operativas y el mismo plan de transporte alternativo por carretera para continuar con el proceso de verificación.