Los mensajes de odio se triplicaron en redes sociales durante la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Los discursos de desprecio dirigidos principalmente hacia personas del norte de África crecieron casi un 220% en dos días, del 29 al 31 de julio.

El sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en las Redes Sociales) detectó más de 57.000 contenidos de odio en redes sociales en julio. En concreto, los mensajes deshumanizantes y racistas se multiplicaron por tres los días 30 y 31 de julio coincidiendo con la entrada masiva de 72.000 personas migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos.

Según los datos que ofrece el sistema FARO en tiempo real, solo en dos días -30 y 31 de julio-, se detectaron 10.377 mensajes de odio en redes sociales (4.569 el 30 de agosto y 5.808 el 31 de agosto). Lo que supone un incremento del 219,6% respecto a los contenidos detectados solo un día antes de la entrada masiva de migrantes, el día 29 de agosto, cuando se registraron 1.817 mensajes de odio en plataformas digitales.

Según los datos recogidos en el boletín correspondiente a julio de 2026 publicado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, el mes pasado el sistema detectó un total 57.406 contenidos de discurso de odio y narrativas discriminatorias en redes sociales, frente a los 40.800 detectados en junio.

En este contexto, se expone en el informe, «se han identificado numerosas narrativas deshumanizantes, como por ejemplo ‘que asco de raza’; narrativas que presentan a las personas inmigrantes como una amenaza, con mensajes como ‘moros invasores de mierda’; así como contenido que promueve el descrédito hacia los grupos diana, con comentarios como ‘sois lo contrario a civilizados, un español vale por siete moros'».

El informe, que analiza los contenidos detectados en Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube, revela también que las personas del Norte de África fueron el principal grupo diana del discurso de odio en línea, continuando así la tendencia registrada desde el inicio de la realización de esta monitorización.

LA INMIGRACIÓN COMO AMENAZA

Este colectivo concentró el 68% de los contenidos analizados. Por su parte, los contenidos dirigidos de forma general a personas inmigrantes representaron el 19% del total de mensajes monitorizados, mientras que las personas musulmanas concentraron el 16% de los contenidos detectados, cinco puntos porcentuales más que el mes anterior. Los mensajes dirigidos a personas afrodescendientes y latinoamericanas representaron el 10% y el 7%, respectivamente.

Respecto al tipo de discurso identificado, destacan aquellos que deshumanizan a estos colectivos y los que se refieren a la inmigración como una amenaza. Además, la inseguridad ciudadana concentró el 48% de los contenidos monitorizados.

Los contenidos relacionados con agresiones sexuales representaron el 5% del total monitorizado, mientras que las referencias a terrorismo alcanzaron el 4% y las vinculadas a la llegada de embarcaciones, el 1 %.

Los mensajes que incitan a la expulsión del territorio español de los migrantes representaron el 15% del total, mientras que aquellos que incitan a la violencia alcanzaron el 4%. Los contenidos destinados a promover el descrédito de los grupos diana supusieron el 2% y los que alaban a quienes atentan contra ellos, el 1%.

El informe también destaca que el 60% de los contenidos examinados utilizó un lenguaje agresivo explícito, caracterizado por insultos, amenazas y descalificaciones directas. Además, el 34% recurrió a la ironía o el sarcasmo para difundir narrativas discriminatorias y un 33% incorporó imágenes, vídeos, memes o lenguaje codificado, formatos que aumentan la capacidad de difusión de estos mensajes y dificultan su detección automática.

ODIO Y DEPORTE

El boletín también recoge que los mensajes de odio vinculados al deporte representó el 34% de los contenidos analizados. La celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 dio lugar a la difusión de mensajes racistas, xenófobos e islamófobos dirigidos contra jugadores, selecciones nacionales y aficionados.

También las políticas públicas vinculadas a la migración concentraron el 17% de los contenidos analizados. Entre los asuntos con mayor presencia en la conversación digital aparecen la regularización extraordinaria de personas migrantes, el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea.

RETIRADA DE CONTENIDOS DE ODIO

Los datos del boletín reflejan que las plataformas eliminaron el 12% de los mensajes denunciados por usuarios. Asimismo, el 9% de los contenidos retirados fue eliminado durante las primeras 24 horas desde su notificación, mientras que un 1% adicional se retiró en las siguientes 48 horas y un 2% durante la primera semana.

Por plataformas, X registró la tasa de retirada más elevada (93%), seguida de TikTok (88%), Facebook (74%) e Instagram (71%). En el caso de YouTube, la tasa de retirada se situó en el 14% de los comentarios reportados. El informe destaca especialmente la mejora experimentada por Instagram, que más que duplicó la tasa registrada el mes anterior.

Según el director de Oberaxe, Tomás Fernández Villazala, “en crisis puntuales, en las que el discurso de odio se extiende en redes de forma exponencial, además de la importancia de que los usuarios no compartan esos mensajes para evitar su difusión y viralización, es crucial la labor de las plataformas digitales en la retirada de los mensajes xenófobos y racistas”.