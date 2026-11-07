La risa como refugio: el emotivo rescate de Rámper en el Ciclo Invisibles

La Sala Covibar acogerá este 13 de noviembre una obra sobre la fascinante y olvidada vida del payaso Ramón Álvarez Escudero, seguida de un coloquio solidario.

Reír en tiempos de incertidumbre no solo es un acto de valentía, sino también de supervivencia. Bajo esta premisa se presenta Rámper, vida y muerte de un payaso, una propuesta teatral imprescindible que llega a la Sala Covibar de Rivas el viernes 13 de noviembre a las 19:30 horas dentro del reconocido Ciclo Invisibles, ofreciendo al público una oportunidad única para redescubrir a una de las figuras más fascinantes y olvidadas del espectáculo español del siglo XX.

Un viaje al corazón de Ramón Álvarez Escudero

Durante las primeras décadas del siglo pasado, el nombre de Rámper estaba en boca de todos. Se trataba de un artista de circo capaz de llenar teatros y arrancar sonrisas en los momentos más oscuros. Sin embargo, como ocurrió con tantos otros nombres de la época, el impacto de la Guerra Civil y el implacable paso del tiempo terminaron por relegar su legado al olvido. Hoy, la compañía Cancaminasa Teatro asume la labor de justicia histórica y poética al devolverle la voz en una obra escrita y dirigida por Imanol Ituiño e interpretada con gran maestría por el actor Juan Paños.

Este monólogo rompe con el formato autobiográfico convencional para proponer un diálogo cara a cara sobre el escenario entre el célebre personaje y el hombre de carne y hueso que habitaba tras la pintura blanca, Ramón Álvarez Escudero. A través de esta representación, el espectador presencia la dualidad de una existencia donde el éxito masivo convivía con la vulnerabilidad y la incertidumbre, reflejando el compromiso inquebrantable de un cómico decidido a mantener viva la comedia aun cuando las circunstancias del país invitaban a todo lo contrario.

Arte, memoria y compromiso social en un mismo escenario

La velada no concluirá con la bajada del telón, ya que, fiel al espíritu transformador del Ciclo Invisibles, al finalizar la función se celebrará un encuentro-coloquio. En este espacio de debate participará el propio actor junto a representantes de la asociación Pallasos en Rebeldía, quienes darán a conocer su proyecto de escuela de circo en el campo de refugiados de Aida Camp, en Palestina. De este modo, la memoria de Rámper conecta directamente con la realidad actual, demostrando que el circo sigue siendo una herramienta fundamental de resistencia y esperanza en zonas de conflicto.

Este evento cultural está organizado por la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y se ofrece en la Sala Covibar gracias al convenio de colaboración firmado entre la Cooperativa y el Consistorio. Las entradas tienen un precio único de 3 euros y se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma web entradas.rivasciudad.es o directamente en la taquilla de la propia Sala Covibar desde una hora antes del comienzo del espectáculo.