La historia real de Nadia Ghulam llega a Rivas con su documental escénico

El Ciclo Invisibles acoge este sobrecogedora obra el sábado 14 de noviembre a las 19:30 horas en la Sala Covibar, ofreciendo un testimonio directo sobre la supervivencia bajo el régimen talibán y los derechos de las refugiadas.

La supervivencia en contextos de extrema violencia exige tomar decisiones drásticas. En el Afganistán de los años noventa, tras ser gravemente herida a los ocho años por un bombardeo durante la guerra civil y con el posterior ascenso del régimen talibán, Nadia Ghulam tomó una determinación que marcaría su juventud: ocultar su identidad y hacerse pasar por un chico durante casi un decenio para poder trabajar y garantizar el sustento de toda su familia.

Esta sobrecogedora experiencia vital salta ahora a las tablas del municipio de Rivas mediante Nadia, un innovador documental escénico producido por la compañía teatral La Conquesta del Pol Sud. La función propone un recorrido sincero por la memoria de su protagonista, transitando desde su infancia en las calles de Kabul hasta su posterior radicación en Barcelona en el año 2006. Fue precisamente tras su llegada a la capital catalana donde logró recuperar su verdadera voz, convirtiéndose desde entonces en una destacada activista en favor de los derechos de la mujer y en portavoz de la cultura afgana.

Diálogo y reflexión comunitaria sobre el asilo

El compromiso del evento trasciende el mero espectáculo teatral. Nada más concluir la representación, el escenario acogerá un encuentro-coloquio abierto con la audiencia en el que intervendrá la propia Nadia Ghulam junto a integrantes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Este espacio de debate tiene como propósito abordar de manera directa los estigmas, trabas sociales y prejuicios que continúan rodeando en la actualidad a las personas solicitantes de asilo y refugiadas.

La cita cultural está organizada por la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el marco del Ciclo Invisibles, y su exhibición en la Sala Covibar es fruto del acuerdo de colaboración institucional firmado entre el Consistorio ripense y la Cooperativa Covibar.

Para asistir a este evento, las entradas tienen un coste general de tres euros y se pueden adquirir tanto de forma telemática a través de la plataforma web municipal entradas.rivasciudad.es como presencialmente en las taquillas de la propia Sala Covibar, las cuales abrirán sus puertas una hora antes del comienzo programado de la función.