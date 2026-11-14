La Gala del Deporte abre el plazo de candidaturas hasta el 15-N

Los clubes y deportistas de Rivas tienen hasta el domingo 15 de noviembre para presentar candidaturas a la Gala del Deporte 2026, que se celebra el miércoles 16 de diciembre a las 20.00 en el auditorio Pilar Bardem. Las propuestas se envían al correo eventos@rivasciudad.es.

Quién puede presentarse

La Concejalía de Deportes pide dos requisitos, y basta con uno: haber subido al podio en un campeonato de España o en la Liga Nacional, o haber participado en una prueba internacional. La inscripción se hace por correo electrónico, no hay formulario abierto al público.

El Ayuntamiento mantiene además una plataforma interna abierta durante toda la temporada en la que los clubes van anotando a los equipos y deportistas susceptibles de entrar en la gala de cada año, de modo que el plazo del 15 de noviembre sirve para completar lo que ya está registrado.

Qué pasa si se llega tarde

Las candidaturas que lleguen después del 15 de noviembre y cumplan los requisitos no se pierden: pasan a la edición de 2027. Es la primera vez que el Ayuntamiento lo dice de forma expresa en la convocatoria.

La gala vuelve al Pilar Bardem en diciembre, con una edición en la que el deporte base de la ciudad vuelve a ser el protagonista. En 2024, los podios ripenses ya pudieron presentarse a estos premios, con el mismo sistema de candidaturas.

La imagen que acompaña a esta información es de la gala de 2025. Toda la información está en la nota del Ayuntamiento.

Los clubes y deportistas de Rivas tienen hasta el domingo 15 de noviembre para presentar candidaturas a la Gala del Deporte 2026, que se celebra el miércoles 16 de diciembre a las 20.00 en el auditorio Pilar Bardem. Las propuestas se envían al correo eventos@rivasciudad.es.