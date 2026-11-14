La doncella guerrera: Aventuras, títeres y tradición familiar en Covibar

Tropos Teatro lleva a la Sala Covibar una divertida adaptación del clásico romance castellano el próximo domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas.

El teatro infantil se viste de gala en Rivas con una propuesta que combina tradición oral, ingenio y valores de igualdad. La afamada compañía Tropos Teatro de Títeres presenta su nuevo montaje titulado La doncella guerrera, una vibrante adaptación escénica basada en el célebre romance castellano recogido históricamente por Menéndez Pidal, completamente rediseñada para el disfrute de toda la familia.

Un giro de tuerca a la caballería tradicional

Lejos de los viejos tópicos de las historias medievales, la trama gira en torno a Martina, una joven perspicaz que demuestra que el coraje y la inteligencia no entienden de géneros. La aventura arranca cuando el conde de Ayllón, ante la ausencia de hijos varones, decide enviar a su hija menor a luchar por la defensa del reino.

Sin dudarlo, Martina asume el compromiso, se camufla tras la armadura de un caballero y emprende un viaje lleno de peligros donde deberá defender su tierra mientras mantiene a salvo su verdadera identidad. La trama se vuelve disparatada y emocionante cuando salva la vida del príncipe. Fascinado e intrigado por la astucia de su salvador, el joven heredero comenzará a albergar sospechas sobre la verdadera personalidad del misterioso guerrero.

Cultura popular para conectar a distintas generaciones

Con la maestría de los títeres y una buena dosis de humor, la obra logra rescatar el legado de la literatura oral para conectar directamente con las nuevas generaciones. Más allá de las risas y la acción, el espectáculo transmite a los más pequeños un mensaje claro: las apariencias engañan y la verdadera valentía adopta muchas formas distintas.

La función está pensada para un público a partir de los 6 años, lo que la convierte en una opción perfecta para el ocio familiar durante el fin de semana.

Precios y venta de entradas

Este espectáculo llega a la Sala Covibar gracias al acuerdo de colaboración firmado entre la Cooperativa y la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, garantizando el acceso a la cultura a precios muy populares.

Las localidades tienen un precio de 3 euros para menores de 18 años y de 6 euros para los adultos. Quienes deseen asistir a la representación del domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas pueden adquirir los pases a través de la plataforma en línea entradas.rivasciudad.es o de forma presencial en la taquilla de la Sala Covibar desde una hora antes de que dé comienzo la función.