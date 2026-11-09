Huelga de maquinistas de Renfe el 10 y 12 de noviembre: consulta todos los servicios mínimos programados

El Ministerio de Transportes establece los porcentajes de paso en Cercanías, Media y Larga Distancia para garantizar la movilidad durante las dos jornadas de paro convocadas por Semaf.

Las jornadas de transporte ferroviario en España registrarán severas modificaciones durante las jornadas del 10 y el 12 de noviembre. La huelga y los paros parciales promovidos por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios alterarán el funcionamiento habitual de la red operada por el grupo Renfe, una decisión que se mantiene firme tras no alcanzarse un entendimiento en las reuniones mantenidas con los representantes del Gobierno, encabezados en última instancia por Carlos Cuerpo desde la titularidad económica del Ejecutivo.

Para paliar el impacto en la movilidad de los viajeros, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dictado los correspondientes servicios mínimos. Esta resolución persigue el equilibrio entre el ejercicio del derecho a la huelga y la obligación de mantener conexiones indispensables en el transporte de pasajeros y mercancías en todo el territorio nacional.

Servicios mínimos en Cercanías por franjas horarias

El mayor volumen de cobertura en los núcleos de Cercanías se concentrará en las franjas horarias de máxima afluencia. Durante el horario punta, que abarca de seis a nueve de la mañana, de una y media a tres y media de la tarde, y de seis y media a ocho y media de la tarde, circulará el setenta y cinco por ciento de los trenes habituales. Durante las horas valle, situadas fuera de esos tres tramos principales, el volumen de viajes garantizados descenderá al cincuenta por ciento.

Cobertura en AVE, Larga y Media Distancia

Respecto a las conexiones interurbanas y de largo recorrido, los servicios experimentarán distintas restricciones según la modalidad del trayecto. Los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia mantendrán operativo un setenta y dos por ciento de su oferta habitual, mientras que las líneas de Media Distancia funcionarán con una media fijada en el sesenta y cinco por ciento de las circulaciones programadas. Renfe ha puesto a disposición del público la consulta detallada por número de tren y ruta para verificar qué viajes específicos se ven afectados durante ambas jornadas.

Afección en Mercancías y respuesta de Renfe

El transporte de Mercancías registrará el recorte más severo de toda la operativa. En esta categoría, el Ministerio ha fijado unos servicios mínimos del veinte por ciento sobre el total programado, lo que convierte a este segmento en el más ajustado del dispositivo. Por su parte, la empresa ferroviaria ha expresado públicamente sus disculpas a los usuarios por los inconvenientes y trastornos que estas jornadas de protesta puedan causar en sus desplazamientos habituales.