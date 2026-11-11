HORÓSCOPO DE NOVIEMBRE 2026

La predicción de Mystic Rivas para este mes, según tu signo del zodiaco.
Noviembre es ese mes extraño en el que todavía estamos intentando entender cómo ha pasado tan rápido el año, pero ya empezamos a hablar de las cenas de Navidad. Hace cuatro días estábamos en una terraza con una cerveza y ahora tenemos el móvil lleno de mensajes preguntando quién organiza el amigo invisible. Y lo peor es que todavía no hemos comprado ni el primer regalo.
Pero este noviembre viene con bastante más movimiento del que parece.
El mes arranca con Mercurio y Venus todavía retrógrados, así que puede haber algún que otro malentendido, cambios de opinión y asuntos que parecen avanzar a cámara lenta. Nada especialmente dramático, aunque quizá no sea el mejor momento para enviar un mensaje larguísimo después de dos copas.
La Luna Nueva traerá un aire misterioso, alguna sorpresa y ese momento en el que descubrimos algo y pensamos: “¡Ahora lo entiendo todo!”. Y a mediados de mes, por fin, las cosas empiezan a moverse: llegan respuestas, aparecen oportunidades y alguna historia de amor deja de parecer un auténtico rompecabezas.
También será un buen momento para atrevernos con cosas nuevas. Apuntarnos a una actividad, presentar una idea o hacer algo que normalmente nos daría un poquito de vértigo. Eso sí, cuidado con venirnos demasiado arriba. Una cosa es apuntarse a clases de baile y otra comprar directamente una academia.
Con la llegada de la temporada de Sagitario, el ambiente se anima. Apetecerá salir, reírse, quedar con amigos y organizar esas escapadas que siempre decimos que vamos a hacer. Y hacia finales de mes, la Luna Llena puede traer noticias sorprendentes y alguna novedad que termine comentándose en más de un grupo de WhatsApp.
Noviembre también tendrá ese punto de balance de final de año. Pero no el típico momento de sentarse con una libreta a analizar nuestros errores, sino el de mirar las fotos del móvil y pensar: “Madre mía, ¿todo esto ha pasado este año?”.
Entre encuentros divertidos, pequeños éxitos, celebraciones y planes navideños, todavía queda espacio para alguna sorpresa.
Porque noviembre tiene una ventaja maravillosa: todavía queda tiempo para que 2026 nos sorprenda.
Y parece que tiene intención de hacerlo.
ARIES
“Este mes alguien puede proponerte una aventura que no estaba precisamente en tus planes.”
Noviembre viene con ganas de sacarte de casa. Puede aparecer una invitación a un evento, una competición o una actividad que nunca habías probado. Y aunque al principio pongas alguna excusa, terminarás pasándotelo mejor de lo que imaginabas.
Además, puede tocarte hablar delante de varias personas o improvisar algo sin haberlo preparado. Tranquila, que tienes más tablas de las que crees. Eso sí, no te vengas demasiado arriba, que luego eres capaz de apuntarte a otras cinco cosas.
Amor: El sentido del humor será tu mejor arma de seducción. Si tienes pareja, una actividad que os haga reír puede acabar siendo el mejor plan del mes. Si estás soltera, alguien con bastante descaro podría llamar tu atención.
Trabajo: Puede tocarte representar a un equipo, explicar algo en público o defender una idea. Tienes más tablas de las que crees.
Salud: Tendrás ganas de actividad física y movimiento. Empieza con cabeza si llevas tiempo sin entrenar.
Días clave: 9, 16 y 25 de noviembre.
Color: Azul eléctrico.
Consejo: Apúntate a una actividad que nunca hayas hecho. Aunque seas malísima al principio.
Canción: Houdini — Dua Lipa
TAURO
“Una celebración puede convertirse en el acontecimiento más divertido del mes.”
Este mes puede haber una fiesta, un cumpleaños o una reunión que dé bastante más juego del esperado. Y tú, que ibas con intención de estar un ratito, igual terminas siendo de las últimas en marcharte.
Habrá algún pequeño imprevisto, pero nada que estropee el ambiente. De hecho, puede acabar siendo la anécdota de la noche. Además, recibirás una respuesta que llevabas esperando y que te dará una pequeña alegría.
Amor: Una celebración o reunión puede dar pie a un momento especialmente romántico. Si estás soltera, alguien podría fijarse en ti cuando menos pendiente estés de causar buena impresión.
Trabajo: Recibirás una respuesta que te permitirá organizar mejor las próximas semanas. No será necesariamente espectacular, pero sí bastante útil.
Salud: Los excesos de las celebraciones pueden pasarte factura. Disfruta sin convertir cada comida especial en tres días de descontrol.
Días clave: 6, 14 y 24 de noviembre.
Color: Granate.
Consejo: Hazte fotos en esa celebración. No solo de los demás. Tú también estabas allí.
Canción: BIRDS OF A FEATHER — Billie Eilish
GÉMINIS
“Una noticia familiar puede darte más de qué hablar que todos tus grupos de WhatsApp juntos.”
Noviembre puede traerte una alegría relacionada con alguien de tu familia. Un examen aprobado, un cambio importante o una noticia que llevaba tiempo preparándose. Y probablemente seas de las primeras en enterarte.
También puede ocurrir algo curioso: un conocimiento que aprendiste hace años y que creías completamente olvidado te sacará de un apuro. Mira tú por dónde, al final aquello que pensabas que no servía para nada tenía su utilidad.
Amor: Este mes el amor se expresa mucho a través de la complicidad y el apoyo. Si tienes pareja, compartir una alegría familiar os acercará. Si estás soltera, alguien puede sorprenderte por su inteligencia y sentido del humor.
Trabajo: Un conocimiento que dabas por olvidado puede resultar especialmente útil. No subestimes tu experiencia.
Salud: Cuidado con querer estar pendiente de todo el mundo. También necesitas momentos para ti.
Días clave: 13, 19 y 24 de noviembre.
Color: Blanco roto.
Consejo: Llama a ese familiar con el que tienes confianza, pero al que últimamente solo escribes mensajes rápidos.
Canción: La Perla — ROSALÍA
CÁNCER
“Noviembre puede regalarte un pequeño triunfo que no necesitas compartir con todo Instagram.”
Este mes vas a darte cuenta de que hay algo que ahora haces mucho mejor que antes. Puede ser una habilidad, una prueba superada o una situación que hace unos meses te habría puesto bastante nerviosa.
También te apetecerá hacer más cosas por tu cuenta, sin esperar a que nadie se anime. Ir al cine, apuntarte a un taller o pasar una tarde haciendo exactamente lo que te dé la gana. Y oye, qué maravilla no tener que ponerse de acuerdo con nadie.
Amor: Si tienes pareja, necesitarás que se respete tu espacio individual. Si estás soltera, este mes no vas a sentir ninguna necesidad de perseguir a nadie, y esa tranquilidad te sentará fenomenal.
Trabajo: Una tarea que antes te costaba puede salirte especialmente bien. Reconoce tu propia evolución.
Salud: Recuperar una actividad que te guste de verdad puede mejorar tu ánimo más que obligarte a cumplir una rutina que detestas.
Días clave: 9, 17 y 26 de noviembre.
Color: Malva.
Consejo: Reserva una entrada para ir sola a algo que te apetezca. Cine, teatro, exposición… lo que quieras.
Canción: Flowers — Miley Cyrus
LEO
“Hay algo que se te da especialmente bien y noviembre podría convertirlo en una oportunidad.”
Noviembre puede darte una sorpresa relacionada con uno de tus talentos. Quizá cocines de maravilla, hagas unas fotos increíbles o tengas una habilidad que todo el mundo te reconoce menos tú.
Alguien podría animarte a enseñar lo que haces o llevarlo un poquito más lejos. Y no, no hace falta que montes una empresa mañana. Pero tampoco estaría mal empezar a creértelo un poco. Además, tendrás ocasión de disfrutar de algún plan divertido que te hará sentir como una niña otra vez.
Amor: El romanticismo tendrá un punto juguetón. En pareja, recuperar una actividad de vuestros primeros tiempos puede resultar muy divertido. Si estás soltera, alguien admirará especialmente tu creatividad.
Trabajo: Buen momento para mostrar una habilidad concreta o participar en una actividad que te permita destacar por algo diferente.
Salud: El entusiasmo puede llevarte a querer hacerlo todo. Reserva tiempo para recuperar fuerzas.
Días clave: 10, 16 y 22 de noviembre.
Color: Fucsia.
Consejo: Enseña algo que hayas creado. Una receta, una foto, una manualidad, una canción… No tiene que ser perfecto.
Canción: Abracadabra — Lady Gaga
VIRGO
“Tu próximo gran descubrimiento puede estar a menos de veinte minutos de casa.”
Noviembre tiene una sorpresa bastante curiosa para ti: vas a mirar tu entorno habitual con otros ojos. Este mes vas a descubrir algo interesante muy cerca de donde vives. Un restaurante, una tienda, una ruta para pasear o alguna actividad que lleva años organizándose y de la que no tenías ni idea.
También puede surgir una conversación divertida con alguien a quien ves habitualmente, pero con quien apenas habías hablado. Y hacia finales de noviembre te entrarán ganas de empezar algo nuevo. Esta vez, procura no convertirlo en una lista de obligaciones. ¡Que también se puede disfrutar sin llevarlo todo apuntado!
Amor: Una cita sencilla, cerca de casa y sin grandes preparativos puede funcionar de maravilla. En pareja, os vendrá bien descubrir juntos un lugar nuevo.
Trabajo: Marte en tu signo al final del mes te dará impulso para afrontar tareas que requieren precisión y energía.
Salud: Caminar por lugares diferentes puede ayudarte a despejarte y romper el automatismo de los días.
Días clave: 13, 21 y 26 de noviembre.
Color: Verde salvia.
Consejo: Entra en ese sitio por el que pasas siempre y nunca te has parado a mirar.
Canción: Espresso — Sabrina Carpenter
LIBRA
“Puede que noviembre te descubra un pequeño placer al que no vas a querer renunciar.”
Noviembre viene con ganas de disfrutar de las cosas buenas. Y esta vez no hablamos de grandes viajes ni de planes espectaculares, son esas pequeñas cosas que te harán sentirte especial.
También podrías recibir un regalo inesperado. No tiene por qué ser caro, pero sí de esos que te hacen pensar: ¡Esta persona me conoce perfectamente!.
Eso sí, cuidado con los caprichos, porque este mes todo te va a entrar por los ojos y te va a costar muchísimo resistirte a comprarlo
Amor: Una cena especial puede convertirse en uno de los momentos más románticos del mes. Si estás soltera, alguien con gustos muy parecidos a los tuyos podría despertar tu curiosidad.
Trabajo: Una mejora relacionada con tu comodidad o tu entorno laboral puede hacerte el día a día bastante más agradable.
Salud: Disfrutar de la comida también implica hacerlo con tranquilidad. Intenta reservar tiempo para sentarte y saborear las cosas.
Días clave: 8, 14 y 27 de noviembre.
Color: Marrón chocolate.
Consejo: Reserva una experiencia que nunca hayas probado. Déjate llevar por lo desconocido y ríndete ante ello.
Canción: La Reina — Lola Índigo
ESCORPIO
“Este cumpleaños puede traerte un regalo que no esperabas recibir.”
Estamos en tu mes Escorpio y Noviembre viene con alguna sorpresa bonita. Puede ser una invitación, un plan especial o un detalle que alguien ha preparado pensando en ti.
Y lo mejor quizá no sea el regalo, sino descubrir que esa persona recuerda algo que mencionaste hace meses y a lo que tú apenas diste importancia.
También puede apetecerte cambiar un poquito de imagen. Un corte de pelo, una prenda diferente o simplemente probar algo nuevo. No hace falta una transformación radical para verte estupenda.
Amor: Los detalles tendrán mucho peso. Si tienes pareja, puede haber una sorpresa bonita. Si estás soltera, una persona observadora podría despertar tu interés.
Trabajo: Una felicitación, agradecimiento o pequeño reconocimiento puede llegar en un momento especialmente oportuno.
Salud: Disfruta de las celebraciones sin exigirte estar disponible para todo el mundo.
Días clave: 9, 13 y 20 de noviembre.
Color: Negro azabache.
Consejo: Este año, cuando te pregunten qué quieres para tu cumpleaños, responde de verdad.
Canción: Die With A Smile — Lady Gaga & Bruno Mars
SAGITARIO
“Puede que noviembre termine con una maleta abierta encima de la cama.”
Este mes alguien puede proponerte un viaje o una escapada para los próximos meses. Y lo que empieza como un simple ¿y si nos vamos? Puede terminar con medio grupo mirando vuelos.
También tendrás ganas de conocer sitios nuevos, probar comidas diferentes y hacer planes que se salgan un poco de lo habitual. Tu curiosidad va a estar bastante despierta
Eso sí, antes de reservar nada, comprueba que todo el mundo está de acuerdo. Que ya sabemos cómo terminan algunos viajes organizados por WhatsApp.
Amor: Te apetecerá hacer cosas en pareja, aunque puedan parecer costumbristas. Si estás soltera, alguien de otra ciudad o con una historia vital muy diferente puede resultar interesante.
Trabajo: Puede aparecer una cuestión relacionada con personas de fuera, idiomas o colaboración a distancia.
Salud: Cambiar de aires te sentará bien, pero no conviertas cada viaje en una carrera para verlo absolutamente todo.
Días clave: 16, 22 y 29 de noviembre.
Color: Turquesa.
Consejo: Mira qué destino te permitiría vivir una Navidad diferente, aunque finalmente decidas quedarte.
Canción: Adventure of a Lifetime — Coldplay
CAPRICORNIO
“Noviembre puede darte una alegría a través de alguien que quieres muchísimo.”
Este mes alguien cercano puede darte una noticia estupenda. Un embarazo, un compromiso, un nuevo trabajo o un logro que llevaba tiempo esperando. Y tú vas a alegrarte casi tanto como esa persona.
También tendrás ocasión de echar una mano a alguien con algo que se te da especialmente bien. No te costará demasiado, pero para esa persona puede significar muchísimo. Y atención a las reuniones familiares de finales de mes, porque alguna puede dejar una anécdota para recordar.
Amor: El cariño se demostrará más con gestos que con grandes declaraciones. Si estás soltera, podrías conocer a alguien a través de una celebración familiar o de amigos.
Trabajo: Compartir conocimientos con alguien menos experimentado puede resultar muy satisfactorio.
Salud: Las emociones agradables también cansan. No llenes todos tus fines de semana de compromisos.
Días clave: 8, 18 y 24 de noviembre.
Color: Azul noche.
Consejo: Celebra de verdad el éxito de alguien cercano. Una llamada o un detalle puede significar muchísimo.
Canción: Count on Me — Bruno Mars
ACUARIO
“Este mes puedes descubrir que tienes bastante más talento para negociar de lo que pensabas.”
Noviembre puede traerte una oportunidad de ahorrar un buen dinero. Quizá consigas una rebaja inesperada, encuentres una oferta estupenda o descubras que llevas meses pagando de más por algo. Y oye, pocas alegrías hay como conseguir lo mismo por bastante menos.
También puede tocarte negociar alguna condición, reclamar un cobro o resolver un pequeño asunto económico. Y aunque al principio te dé pereza, terminarás saliendo bastante bien parada.
Eso sí, cuidado con las ofertas irresistibles no podrás dejarlas en la tienda.
Amor: Una amistad puede cambiar de tono, aunque no necesariamente hacia el romance. Si tienes pareja, compartir tiempo con vuestro grupo de amigos os sentará especialmente bien.
Trabajo: Colaborar con personas de otros departamentos o equipos puede darte una perspectiva muy diferente de lo que haces.
Salud: Participar en actividades colectivas que te gusten puede ayudarte a desconectar de tus preocupaciones habituales.
Días clave: 11, 17 y 24 de noviembre.
Color: Naranja.
Consejo: Participa en una actividad organizada por tu comunidad, barrio o una asociación. Puede sorprenderte muchísimo.
Canción: Todo Contigo — Álvaro de Luna
PISCIS
“Hay canciones que te transportan a otro momento de tu vida. Este mes una puede convertirse en toda una experiencia.”
Noviembre puede regalarte un momento muy especial relacionado con la música o el arte. Un concierto, una obra de teatro o una celebración que termine emocionándote mucho más de lo que esperabas.
También puede haber un encuentro en el que los recuerdos tengan bastante protagonismo. De esos en los que alguien pone una canción y, de repente, todos estáis recordando historias de hace veinte años. Y habrá un instante en el que pensarás que eres afortunado por vivir ese momento. Sin necesidad de sacar el móvil ni hacer veinte fotografías. Simplemente disfrutándolo.
Amor: Compartir música, arte o una experiencia cultural puede crear una conexión especialmente bonita. Si tienes pareja, elegid una canción que os recuerde algo importante. Si estás soltera, alguien con sensibilidad artística podría despertar tu interés.
Trabajo: Tu creatividad puede ayudarte a resolver una situación desde un enfoque poco habitual.
Salud: Dedicar tiempo a actividades artísticas o musicales que disfrutes puede ayudarte a relajarte y mejorar tu estado de ánimo.
Días clave: 9, 18 y 24 de noviembre.
Color: Burdeos.
Consejo: Compra una entrada para un concierto, una obra de teatro o una experiencia artística. Regálate algo que después puedas recordar.
Canción: Tu Calorro — Estopa