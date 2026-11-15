El Frente Amplio arranca la campaña electoral en Rivas

Castillejo, Sandoval y Sesmero abren la campaña en el IES Profesor Julio Pérez con el lema «Eres FrenteAmplista y no lo sabes».

El Frente Amplio de Rivas arrancó la campaña electoral la noche del 12 de noviembre con la tradicional pegada de carteles en el IES Profesor Julio Pérez, con la alcaldesa Aída Castillejo, la concejala Charo Sandoval y Víctor Sesmero, de Verdes Equo, y una campaña que se prolongará hasta el 27 de noviembre.

Las organizaciones que integran la coalición dieron así el pistoletazo de salida a dos semanas de actos públicos, pegadas, tardeos, campañas en redes y recogida de firmas, con la vista puesta en las elecciones generales del 29 de noviembre. El arranque llegó un día después de la huelga general convocada por el Comité Unitario de Rivas, que el Frente Amplio interpreta como un aviso: «En Rivas sabemos lo que significa trabajar desde la unidad y construir alternativas desde la calle y desde las instituciones».

La coalición presentará candidatura propia al Senado dentro de Senado de Progreso, una lista que considera «la única que puede evitar una mayoría de PP y Vox en la cámara alta», y ha lanzado el lema «Eres FrenteAmplista y no lo sabes» para sumar voluntariado más allá de las personas afiliadas. Quien quiera participar puede escribir a frenteampliorivas@gmail.com.

«Necesitamos una izquierda fuerte, capaz de defender los derechos sociales y de dar respuesta a las necesidades de la mayoría social», sostienen las organizaciones, que sitúan la vivienda, los salarios y los servicios públicos en el centro de la campaña.

El Frente Amplio de Rivas arrancó la campaña electoral la noche del 12 de noviembre con la tradicional pegada de carteles en el IES Profesor Julio Pérez, con la alcaldesa Aída Castillejo, la concejala Charo Sandoval y Víctor Sesmero, de Verdes Equo, y una campaña que se prolongará hasta el 27 de noviembre.