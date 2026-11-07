Fain redobla su apuesta por la innovación: un macromplejo de 106 millones proyecta su crecimiento global en Rivas

La compañía española de ascensores multiplicará su capacidad de producción y centralizará en Rivas su estrategia de expansión internacional y desarrollo tecnológico.

El sector de la elevación en Europa vive una transformación estratégica sin precedentes, y la firma española Fain se sitúa a la vanguardia de esta revolución. Con un ambicioso plan de inversión de 106 millones de euros, la compañía levantará una nueva sede industrial y campus tecnológico en Rivas. Este proyecto de 55.000 metros cuadrados unificará las operaciones que actualmente se reparten entre Vallecas y San Fernando de Henares, marcando un hito estructural en su trayectoria corporativa y generando más de 100 puestos de trabajo cualificados.

Un salto cuantitativo en producción y tecnología industrial

La nueva infraestructura está concebida para transformar el volumen operativo de la empresa. Fain contempla incrementar de manera progresiva su capacidad de fabricación desde las 1.000 unidades anuales actuales hasta alcanzar un potencial máximo de 20.000 ascensores al año.

El complejo albergará dos grandes naves industriales de 10.000 metros cuadrados cada una y un campus tecnológico de 7.500 metros cuadrados. Esta instalación no solo abastecerá la red propia del grupo, sino que abrirá un nuevo nicho de negocio al suministrar soluciones de elevación a clientes externos y a otros operadores de la industria. Destaca además la apuesta por la sostenibilidad y la automatización, ya que la logística estará totalmente robotizada y el edificio contará con paneles solares y medidas de eficiencia para lograr un consumo energético neto cero.

Plazos de ejecución y condicionales de negocio

La hoja de ruta contempla iniciar las obras en el plazo de un año, estructurando la ejecución en tres fases secuenciales. La primera nave industrial estará finalizada en 2028, seguida por la apertura del campus tecnológico en 2030, para culminar el proyecto en 2031 con la entrega de la segunda nave.

Según detalla el presidente de Fain, Nicolás Mediavilla, la construcción de esta última nave requerirá algo más de un año y estará condicionada al cumplimiento de objetivos comerciales. La meta fijada para activar esta fase final es alcanzar las 5.000 unidades vendidas destinadas a obra nueva.

Formación, talento y expansión en el mercado europeo

El campus tecnológico desempeñará un papel crucial ante el déficit estructural de personal cualificado en el sector de la elevación. La instalación centralizará la capacitación de los profesionales de la firma en toda Europa, homogeneizando procedimientos técnicos y atrayendo talento joven mediante itinerarios de especialización en sus tecnologías propietarias.

A nivel de mercado, la mitad de la producción se destinará al consumo nacional y la otra mitad a la exportación. En España, Fain ocupa la quinta posición con un 7% de cuota y 70.000 ascensores bajo mantenimiento. Con presencia consolidada en siete países, destaca su posición en Bélgica como tercer operador con 20.000 equipos, Francia con 5.500 e Irlanda, donde escaló al segundo puesto tras adquirir la producción de la filial de TKE. La actividad se completa en Dinamarca, Holanda y Suiza, mientras que en los países sin operación directa la marca cubrirá la demanda mediante distribuidores independientes.

Balance económico y proyecciones de futuro

Fain financiará esta gran obra mediante recursos propios y el respaldo de sus entidades bancarias habituales. El sólido balance del grupo respalda una operación concebida para multiplicar su alcance financiero en la próxima década.

Tras cerrar 2025 con una facturación de 275 millones de euros y proyectar 300 millones para el ejercicio actual, la empresa prevé alcanzar los 800 millones de euros en los próximos diez años gracias a esta sede. Apoyada en una plantilla global de más de 1.700 empleados, la gestión de 100.000 equipos y la integración inorgánica de 13 empresas adquiridas en 2025, la compañía afianza su liderazgo en la industria europea.