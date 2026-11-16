Éxito rotundo en el arranque de la tercera edición de Gira x Rivas

El Teken Rivas y La Huella Vegana se llena de música durante el primer fin de semana de conciertos impulsados por Gira x Rivas y el apoyo a las bandas de nuestro municipio.

El talento ripense ha vuelto a tomar las salas de nuestro municipio con una acogida extraordinaria por parte del público. La tercera edición de Gira x Rivas arrancó este primer fin de semana demostrando que las ganas de disfrutar del arte en vivo dentro del municipio están más vivas que nunca.

El pistoletazo de salida oficial tuvo lugar en la sala El Teken de Rivas, donde la formación Kodak Kai ofreció un espectáculo directo de música indie y enérgico que mantuvo a los asistentes entregados de principio a fin. El grupo se volcó sobre el escenario para celebrar el inicio de un circuito que busca dar visibilidad y espacio a los creadores de Rivas.

La respuesta de los asistentes confirmó el valor de estas citas culturales en los locales de la ciudad, creando una atmósfera de cercanía entre artistas y vecinos que marcó el tono de todo el fin de semana.

La cantera local y las sesiones vermut

El domingo tomó el relevo una de las propuestas más esperadas de la agenda: el concierto en formato vermut en La Huella Vegana. En esta ocasión, el escenario lo ocupó Yes To All, una propuesta que refleja el crecimiento del tejido musical ripense tras su paso previo por el espacio Micro Abierto.

El concierto no solo sirvió para disfrutar de sus voces y composiciones en directo, sino también para poner en valor la labor de los espacios hosteleros y culturales del municipio. Locales como La Huella Vegana continúan consolidándose como refugios clave para el encuentro social y la difusión del arte hecho por los propios vecinos.

Un mes entero dedicado a los grupos de Rivas

El éxito de estas primeras fechas es solo el comienzo de una iniciativa que mantendrá la música en directo como protagonista en diferentes puntos del municipio. El programa de Gira x Rivas continuará desarrollándose a lo largo de las próximas semanas, ofreciendo una plataforma constante para las bandas emergentes y consolidadas del entorno local.

Las salas de Rivas mantendrán sus puertas abiertas para recibir nuevas actuaciones y seguir dinamizando el ocio nocturno y de fin de semana. La organización anima a toda la ciudadanía a consultar las actualizaciones de la programación en las plataformas y redes sociales oficiales para continuar apoyando el talento de proximidad.