España registra más de 5.000 muertes por calor este verano, récord histórico

Según estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III

La mortalidad asociada al calor ha marcado un nuevo récord histórico este verano en España con 5.030 personas fallecidas, según estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

MoMo identifica las desviaciones de mortalidad diaria observada con respecto a la esperada según las series históricas de defunciones y calcula la mortalidad atribuible al efecto de la temperatura (frío y calor).

Los datos de ese sistema, que comenzó el 1 de enero de 2015 y recogidos por Servimedia, indican que en este periodo estival hasta este lunes se han registrado 5.030 muertes asociadas al calor, que es el verano con más fallecimientos por las altas temperaturas (a falta de cinco semanas para cerrar esta estadística), por delante de los de 2022 (4.789 fallecimientos atribuibles), 2025 (3.832) y 2023 (3.007).

Además, el verano de 2026 resulta ser también el periodo estacional con más muertes asociadas a las temperaturas -ya sea calor o frío-, seguido del verano de 2022 (4.789), el invierno de 2022-2023 (3.869) y los estíos de 2025 (3.832), 2023 (3.007), 2017 (2.857) y 2015 (2.551).

AÑO, MES Y DÍA

Por otro lado, este año 2026 ya es el segundo con más defunciones vinculadas a las temperaturas extremas, cuando quedan tres meses y una semana para el cierre estadístico, con 6.090 fallecimientos, solo por detrás de 2023 (7.780) y por delante de 2025 (6.039).

En cuanto al análisis mensual, este año cuela dos meses en el ‘top ten’ de mayores cifras de defunciones asociadas al frío o el calor: julio, cuarto en una clasificación de 140 meses con 2.025 muertes, y agosto, séptimo con 1.945 a una semana de cerrar los datos.

El ranking mensual lo encabeza julio de 2022 (2.217 fallecimientos), seguido de agosto de 2025 (2.184) y febrero de 2023 (2.142).

El sistema MoMo tiene ya contabilizadas 610 semanas desde la primera de 2015 y dos de 2026 también figuran entre las 10 con más muertes relacionadas con las temperaturas extremas: la 28ª (del 6 al 12 de julio), con 796 decesos, y la 34ª (del 17 al 23 de agosto), con 673.

Respecto al análisis diario, MoMo aglutina 4.252 días de estadística. El más mortal continúa siendo el 18 de agosto de 2025, con 185 fallecidos atribuidos al calor, en tanto que el peor de este año fue el pasado 10 de julio, con 142 muertes también por temperaturas elevadas.

CONSEJOS

El riesgo de mortalidad crece entre un 9,1% y un 10,7% por cada grado que la temperatura supera el umbral de riesgo para la salud, según el Ministerio de Sanidad.

El impacto de las temperaturas extremas se concentra fundamentalmente en los mayores de 75 años, pero también afecta de forma crítica a lactantes, menores de cuatro años, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas (cardiovasculares, respiratorias o mentales).

Sanidad recomienda a la ciudadanía seguir pautas básicas de prevención en verano, como beber agua con frecuencia, aunque no se sienta sed; evitar bebidas con cafeína, alcohol o exceso de azúcar; permanecer en lugares frescos o climatizados y reducir la actividad física en las horas centrales del día, y mantener las medicinas en lugares frescos para evitar que el calor altere su composición.