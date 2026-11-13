Elena Peralta regresa a Covibar con una novela sobre el peso de las raíces y el destino

La autora presenta El Tite. Mis orígenes el jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el emblemático espacio cultural de Rivas.

El Centro Social de Covibar acoge una cita muy especial con las letras y la memoria colectiva. La escritora, poeta y actriz Elena Peralta Valero vuelve a Rivas, el municipio donde vivió durante dos décadas, para presentar El Tite. Mis orígenes. Este acto literario se convertirá en un punto de encuentro para conversar sobre una historia que indaga en el origen de nuestras decisiones y en la influencia directa que el entorno ejerce sobre nuestras vidas.

Un retrato social ambientado en el Madrid de los años 60 y 70

La narración nos traslada a la España de mediados del siglo pasado, fijando la mirada en el barrio de Barajas y sus transformaciones. A través de una prosa vibrante que combina la crónica social, el género negro y la memoria íntima, la historia acompaña al protagonista desde la inocencia de sus primeros años hasta la dureza de la etapa adulta. Las calles, la convivencia familiar y las amistades de juventud se entrelazan para reconstruir un escenario tan cercano como evocador.

Luces y sombras de un protagonista inacabado

El relato aborda cuestiones de fondo sobre la libertad individual y el destino: ¿somos dueños absolutos de nuestro rumbo o estamos condicionados por el lugar en el que crecemos? Lejos de ofrecer respuestas simplistas o juzgar a su protagonista, Peralta retrata a El Tite con toda su vulnerabilidad, sus impulsos y sus contradicciones. La obra busca entender cómo las circunstancias personales pueden arrastrar a alguien hacia senderos complejos, una evolución vital que la autora continúa explorando en El Tite. Pisadas sin retorno, la segunda entrega de la saga.

Una trayectoria polifacética volcada en la cultura

Aragonesa de nacimiento, con cuatro décadas de vivencias en Madrid y actual residente en Tarragona, Elena Peralta posee una dilatada experiencia como divulgadora, coordinadora de tertulias literarias y tallerista de escritura en diversos espacios sociales. Su presencia en Covibar brinda una ocasión perfecta para descubrir los entresijos de su proceso creativo y adentrarse en una ficción impregnada de verdad.

La presentación tendrá lugar el jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Centro Social de Covibar, con acceso libre hasta completar el aforo del recinto.