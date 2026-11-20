El talento local desborda los escenarios de Rivas en una segunda semana histórica de Gira x Rivas

La tercera edición del ciclo musical impulsado por la Asociación Cultural Musical Gira x Rivas consolida su poder de convocatoria con llenos absolutos, diversidad de estilos y un respaldo masivo al tejido artístico ripense durante el fin de semana del 13 y 14 de noviembre.

La escena cultural de Rivas atraviesa uno de sus momentos más vibrantes gracias a la tercera edición de Gira x Rivas. Tras un arranque prometedor, la segunda semana de programación ha confirmado que la música en directo cuenta con una gran cantidad de seguidores fieles en el municipio, transformando las principales salas locales en auténticos puntos de encuentro vecinal donde llenar todas las salas se ha convertido en la norma.

Para evitar cualquier similitud con las crónicas cronológicas habituales y destacar la magnitud del evento, el balance de este fin de semana merece analizarse desde la diversidad sonora que ha inundado distintos rincones de la ciudad, demostrando que el talento ripense domina con soltura desde el pop-rock más íntimo hasta los ritmos urbanos más contundentes.

Lleno absoluto en el Zoco de Rivas y doble cartel en Platea

El éxito del sábado venía precedido por un viernes 13 de noviembre frenético que dividió la atención musical en dos puntos clave de la localidad. Por un lado, la Sala El Teken, ubicada en el Zoco de Rivas, registró un lleno absoluto en el que literalmente no cabía un alfiler. La culpa la tuvo el evento 285Series, una cita gratuita y abierta también a menores de 18 años que arrancó a las 21:00 horas con el rap y la música urbana como grandes protagonistas. El cartel reunió sobre el escenario a Geras, Perderel3, Los Chicos del Trece, Los Mikes, Elekstrashy y Litloyal, además de varios artistas invitados que hicieron vibrar la sala.

Simultáneamente, desde las 21:00 horas, Platea Rivas acogía una propuesta diferente pero igual de convocante. La formación Jarama al Compás compartió escenario con Los Drivers en un concierto doble que volvió a poner de manifiesto la excelente salud de las bandas locales. Bailes de su público y mucho flamenco.

Del intimismo acústico al pop-rock nocturno en la jornada del sábado

La jornada del sábado 14 de noviembre dejó momentos difíciles de olvidar para los amantes de la música en vivo. El protagonismo vocal recayó sobre Edurne Galarza, quien ofreció un recital cargado de sensibilidad en el escenario de Platea Café Teatro. Con una capacidad interpretativa que dejó sin palabras a los asistentes, la artista consiguió crear una atmósfera envolvente, demostrando una madurez artística que elevó la velada a otro nivel.

Cuando cayó la noche, el testigo musical se trasladó al Ernesto’s Pub Vieja Banda. A partir de las 23:00 horas, el emblemático local se convirtió en el epicentro del pop-rock local con una doble sesión protagonizada por Red Cantoná y RDP. Ambas formaciones desplegaron toda su energía sobre las tablas, conectando de inmediato con un público entregado que celebró el sonido hecho por y para sus propios vecinos.

Con el respaldo de los músicos locales y el trabajo incansable de la asociación organizadora, esta tercera edición de Gira x Rivas no solo está sirviendo de escaparate para los músicos del municipio, sino que está revitalizando el ocio nocturno y cultural de la ciudad fin de semana tras fin de semana.