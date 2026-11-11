El rap emergente de Rivas, toma la Sala El Teken con la velada ‘285 Series’

Una cita imprescindible con entrada gratuita dentro del ciclo Gira X Rivas que reunirá a talentos locales e invitados el próximo 13 de noviembre.

La escena musical y urbana de Rivas se prepara para una cita clave en su agenda cultural. El próximo 13 de noviembre a las 21:00 horas, la Sala El Teken, ubicada en el Zoco de Rivas (Paseo de la Chopera, 9), acogerá 285 Series, una potente exhibición musical de rap y cultura urbana pensada para dar espacio al talento del municipio y sus alrededores.

Este evento cobra especial relevancia al enmarcarse dentro del proyecto Gira X Rivas, una iniciativa fundamental para el tejido cultural del municipio. Gira X Rivas destaca por su constante apoyo a la música local e independiente, ofreciendo una plataforma real para que los creadores del entorno tengan la oportunidad de llevar sus propuestas a los escenarios y conectar de forma directa con el público. Gracias a esta red de colaboración entre salas, colectivos y la propia escena local, se fomenta la dinamización artística y se consolidan espacios estables para la música en vivo en el municipio.

Cartel de artistas y referentes del género urbano

Para esta jornada musical, la producción cuenta además con el impulso directo de 52X Studios junto a la propia Sala El Teken. El público asistente podrá disfrutar sobre el escenario de las actuaciones de Geras, Perderel3, Los Chicos del Trece, Los Mikes, Elekstrashy y Litloyal, un cartel diverso que refleja la energía del género urbano actual y que se completará con la participación especial de diversos artistas invitados durante la noche.

Cultura accesible y opción de ocio para jóvenes

Con el objetivo de garantizar una propuesta accesible y participativa para todos las vecinas y vecinos, el concierto será con entrada gratuita hasta completar aforo. Además, la organización ha confirmado que el evento está abierto a menores de 18 años, convirtiéndose en una opción perfecta de ocio cultural y juvenil para la noche del viernes en Rivas.