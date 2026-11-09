El periodista Julio Núñez presenta ‘Padre Pica’ en Rivas

Todo empezó con un diario encontrado en un desván

La Asociación Laica de Rivas organiza el martes 10 de noviembre, a las 19.30 en el salón de actos de la Casa de las Asociaciones, la presentación de ‘Padre Pica. Cartografía de un abusador en la Iglesia’ (Debate), con su autor, el periodista de El País Julio Núñez Montaña, y un debate posterior sobre el papel del laicismo ante los abusos en la Iglesia.

El libro reconstruye el caso del jesuita español Alfonso Pedrajas, conocido como ‘Padre Pica’, que abusó de jóvenes internados en un colegio que la congregación tenía en la ciudad boliviana de Cochabamba. Los hechos pudieron salir a la luz gracias a Fernando, sobrino del religioso, que en 2020 —once años después de su muerte— encontró en un desván los diarios que este había escrito.

Fernando intentó denunciarlo sin éxito ante las autoridades y ante la congregación, y acabó entregando el material a Julio Núñez Montaña, que investigaba casos similares en El País. De ahí salió una investigación que llevó al periodista hasta Bolivia y que ahora se publica como libro.

Del caso al debate sobre el laicismo

La presentación no se queda en el relato del caso. La asociación plantea la cita como un punto de partida para discutir qué papel debe tener el laicismo ante este tipo de abusos y compararlo con las medidas que han adoptado los gobiernos en España. Intervienen junto al autor Juan Ignacio Gómez, presidente de la Asociación Laica de Rivas, y Francisco Márquez, editor y miembro de la entidad.

El acto lleva por lema «Basta de silencios» y la entrada es libre hasta completar el aforo. La Asociación Laica de Rivas trabaja desde 2014 por la laicidad del Estado y la separación entre las iglesias y lo público en el municipio.

Más información en rivaslaica.org.

La Asociación Laica de Rivas organiza el martes 10 de noviembre, a las 19.30 en el salón de actos de la Casa de las Asociaciones, la presentación de ‘Padre Pica. Cartografía de un abusador en la Iglesia’ (Debate), con su autor, el periodista de El País Julio Núñez Montaña, y un debate posterior sobre el papel del laicismo ante los abusos en la Iglesia.