El instalaciones de la Cooperativa de Covibar en Rivas cerrará sus instalaciones por la Huelga General

El Gimnasio de la cooperativa de Covibar y la cooperativa anuncian a través de su cuenta de Instagram la suspensión de su actividad durante toda la jornada con motivo de la huelga general.

El Gimnasio de la Cooperativa de Covibar y las instalaciones de la Cooperativa no abrirán sus puertas el próximo miércoles 11 de noviembre. La entidad ha hecho pública esta medida a través de un comunicado emitido en sus redes sociales oficiales, concretamente en su perfil de Instagram, donde confirma que la instalación permanecerá totalmente cerrada a lo largo de todo el día para secundar la jornada de huelga general.

Cierre total de las instalaciones durante la jornada de paro

Covibar ha optado por informar con antelación a todos sus usuarios para evitar desplazamientos innecesarios hacia el recinto y apoyar la Huelga General. En el mensaje difundido a través de Instagram, la administración del gimnasio explica de forma directa que la interrupción del servicio responde de forma exclusiva a la huelga convocada para esa fecha, aprovechando el espacio para agradecer de antemano la comprensión de los cooperativistas, abonados y deportistas del barrio ripense.

Esta pausa en la actividad habitual abarcará la totalidad del edificio. Por lo tanto, no se podrá acceder a la sala de musculación, la zona de cardio ni a ningún otro espacio deportivo del complejo durante las veinticuatro horas que dura la convocatoria general.

La Huelga General del 11N exige soluciones ante el coste de vida y la vivienda

La convocatoria de huelga general en España para el próximo miércoles 11 de noviembre supone una jornada movilizadora de 24 horas a nivel nacional, impulsada por las principales organizaciones sindicales junto a colectivos sociales bajo reivindicaciones orientadas a la mejora salarial, la contención del coste de vida y el acceso a una vivienda digna. Este paro afectará transversalmente tanto al sector público como al privado, incluyendo la administración, el comercio, el transporte y las instalaciones deportivas y comunitarias, garantizando únicamente los servicios mínimos esenciales. La jornada busca visibilizar el malestar social y la presión económica sobre la ciudadanía, provocando el cierre temporal o la alteración de la actividad en numerosos establecimientos y servicios a lo largo de todo el país.

Más allá de los paros laborales, la jornada del 11N incluirá manifestaciones centrales y concentraciones locales en las principales ciudades españolas, donde las organizaciones convocantes exigirán medidas urgentes para elevar el poder adquisitivo de los trabajadores y frenar la especulación en el mercado inmobiliario. Se prevé que el impacto en los servicios de transporte público, la actividad comercial de proximidad y las agencias de la administración genere un escenario de movilidad compleja a lo largo del día. Ante la previsible ralentización de la actividad habitual en los entornos urbanos, las autoridades y organizaciones recomiendan planificar con antelación las gestiones cotidianas y mantenerse informados a través de los canales oficiales de cada organismo o entidad privada para conocer el grado de afección en sus servicios.