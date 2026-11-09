Logo Zarabanda
¡COLABORA!
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza del Moro Almanzor 9, Local. 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 660 36 62 96
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
SUSCRÍBETE
Buscar
Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram Youtube
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza del Moro Almanzor 9, Local. 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 660 36 62 96
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda

El instalaciones de la Cooperativa de Covibar en Rivas cerrará sus instalaciones por la Huelga General

Añade Zarabanda como fuente preferida
Aviso que indica que las instalaciones de Covibar en Rivas permanecerán cerradas el miércoles 11 de noviembre debido a una Huelga General.

El Gimnasio de la cooperativa de Covibar y la cooperativa anuncian a través de su cuenta de Instagram la suspensión de su actividad durante toda la jornada con motivo de la huelga general.

El Gimnasio de la Cooperativa de Covibar y las instalaciones de la Cooperativa no abrirán sus puertas el próximo miércoles 11 de noviembre. La entidad ha hecho pública esta medida a través de un comunicado emitido en sus redes sociales oficiales, concretamente en su perfil de Instagram, donde confirma que la instalación permanecerá totalmente cerrada a lo largo de todo el día para secundar la jornada de huelga general.

Cierre total de las instalaciones durante la jornada de paro

Covibar ha optado por informar con antelación a todos sus usuarios para evitar desplazamientos innecesarios hacia el recinto y apoyar la Huelga General. En el mensaje difundido a través de Instagram, la administración del gimnasio explica de forma directa que la interrupción del servicio responde de forma exclusiva a la huelga convocada para esa fecha, aprovechando el espacio para agradecer de antemano la comprensión de los cooperativistas, abonados y deportistas del barrio ripense.

Esta pausa en la actividad habitual abarcará la totalidad del edificio. Por lo tanto, no se podrá acceder a la sala de musculación, la zona de cardio ni a ningún otro espacio deportivo del complejo durante las veinticuatro horas que dura la convocatoria general.

La Huelga General del 11N exige soluciones ante el coste de vida y la vivienda

La convocatoria de huelga general en España para el próximo miércoles 11 de noviembre supone una jornada movilizadora de 24 horas a nivel nacional, impulsada por las principales organizaciones sindicales junto a colectivos sociales bajo reivindicaciones orientadas a la mejora salarial, la contención del coste de vida y el acceso a una vivienda digna. Este paro afectará transversalmente tanto al sector público como al privado, incluyendo la administración, el comercio, el transporte y las instalaciones deportivas y comunitarias, garantizando únicamente los servicios mínimos esenciales. La jornada busca visibilizar el malestar social y la presión económica sobre la ciudadanía, provocando el cierre temporal o la alteración de la actividad en numerosos establecimientos y servicios a lo largo de todo el país.

Más allá de los paros laborales, la jornada del 11N incluirá manifestaciones centrales y concentraciones locales en las principales ciudades españolas, donde las organizaciones convocantes exigirán medidas urgentes para elevar el poder adquisitivo de los trabajadores y frenar la especulación en el mercado inmobiliario. Se prevé que el impacto en los servicios de transporte público, la actividad comercial de proximidad y las agencias de la administración genere un escenario de movilidad compleja a lo largo del día. Ante la previsible ralentización de la actividad habitual en los entornos urbanos, las autoridades y organizaciones recomiendan planificar con antelación las gestiones cotidianas y mantenerse informados a través de los canales oficiales de cada organismo o entidad privada para conocer el grado de afección en sus servicios.

¡Difunde la noticia!
Teken Rivas
Administración de Fincas en Rivas
Banner Ayuntamiento Cubrimiento metro

Contenido relacionado