El Dridma Rivas Sófbol Club se proclama subcampeón de Europa en la Men’s Softball European Masters Cup 2026

El conjunto ripense brilla en el torneo continental disputado en Sant Boi de Llobregat tras una intensa fase de grupos y una memorable trayectoria hasta la final.

El sófbol continental ha vivido una de sus citas más apasionantes del calendario máster. Del 28 al 31 de octubre de 2026, el Estadio Municipal Antonio Hervás, ubicado en Sant Boi de Llobregat, se convirtió en el epicentro del sófbol europeo al acoger simultáneamente las Copas Europeas Masters Masculina y Femenina. Durante cuatro jornadas consecutivas, un total de 18 conjuntos de primer nivel compitieron en un evento reservado para deportistas veteranos, concretamente jugadoras a partir de 40 años y jugadores masculinos con 42 años o más. En la categoría masculina, la representación española dejó una huella imborrable gracias al Dridma Rivas Sófbol Club, cuadro que culminó una participación sensacional al proclamarse subcampeón de Europa y colgarse una histórica medalla de plata.

Una competición de máximo nivel internacional

La Men’s Softball European Masters Cup 2026 reunió a ocho escuadras masculinas distribuidas en dos cuadros iniciales altamente competitivos. En el Grupo A quedaron encuadrados el SC United Prague, Royal Greys Grizzlies, Club Deportivo Arga y Meteors, mientras que en el Grupo B compitieron Roma Baseball Softball, Old Stars, Sweden Royals y el propio Dridma Rivas Sófbol Club. El certamen arrancó el miércoles 28 de octubre a las 9:00 horas con el duelo inaugural entre el Club Deportivo Arga y el SC United Prague, iniciando un intenso calendario de partidos que desembocó en la gran final por la medalla de oro, disputada el sábado 31 de octubre a las 19:00 horas.

Camino firme hacia la medalla de plata

El Máster Masculino de Dridma Rivas firmó una actuación soberbia desde la fase de grupos. Tras medirse a exigentes rivales internacionales en el Grupo B y superar las eliminatorias decisivas, la plantilla de Rivas alcanzó la codiciada final continental. Aunque el triunfo decisivo en el choque del sábado por la tarde decantó la medalla de oro hacia el bando rival, el segundo puesto obtenido representa un hito deportivo de máximo impacto para el sófbol ripense.

Orgullo y éxito para el sófbol ripense

La pasión, la entrega sobre el diamante y el compromiso absoluto mostrado por cada uno de los integrantes del equipo reflejan el excelente momento que vive la entidad. Con este subcampeonato en Sant Boi de Llobregat, el Dridma Rivas Sófbol Club no solo certifica su lugar entre la élite europea del sófbol máster, sino que continúa consolidando un legado lleno de éxitos en el panorama deportivo internacional.