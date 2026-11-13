El cine como puente cultural: Covibar acoge la proyección de ‘La abuela y el forastero’

Proyección de la película La abuela y el forastero. Miércoles 18 de noviembre, 18:30 horas. Una cita cinematográfica en el Centro Social de Covibar dentro del Festival 16KM+1 para reflexionar sobre la convivencia y la empatía.

El Centro Social de Covibar se convierte en el escenario de una cita cinematográfica imprescindible para reflexionar sobre la convivencia, el entendimiento mutuo y la riqueza de la diversidad. El próximo miércoles 18 de noviembre a las 18:30 horas, el público podrá disfrutar del largometraje La abuela y el forastero, una obra que aborda con sensibilidad y frescura los prejuicios sociales y la fuerza de los lazos inesperados.

Una iniciativa solidaria dentro del Festival 16KM+1

Esta proyección especial no se celebra de forma aislada, sino que se enmarca dentro de la programación del Festival 16KM+1, un certamen promovido por la Fundación VOCES para la Conciencia y el Desarrollo. Esta organización utiliza la cultura y el séptimo arte como herramientas transformadoras para fomentar el diálogo intercultural y la cohesión social.

En esta edición, el festival cobra una dimensión muy especial al formar parte de un proyecto de intercambio cultural que conecta directamente dos realidades territoriales: la Cañada Real en Madrid y el municipio de Algemesí en Valencia. Con este encuentro en Covibar, el festival busca acercar realidades diversas a la ciudadanía a través del poder de la gran pantalla.

‘La abuela y el forastero’: humor, emoción y lazos humanos

Dirigida por el cineasta valenciano Sergi Miralles, esta comedia dramática estrenada en 2024 se adentra en la cotidianeidad de un pequeño pueblo para tratar temáticas profundamente universales como la migración, la búsqueda de pertenencia y las barreras invisibles que construimos frente a lo desconocido.

La trama nos traslada al día a día de dos personajes entrañables. Por un lado conocemos a Teresa, la costurera del pueblo y fiel representación de la vida local. Por otro lado está Samir, un hombre de origen migrante que trabaja en una frutería, pero que en su país de origen ejercía como sastre. A raíz de su pasión común por la confección, ambos inician una colaboración en absoluto secreto para evitar los murmullos y prejuicios de sus vecinos. Sin embargo, lo que empieza como un acuerdo discreto acaba convirtiéndose en una profunda historia de complicidad, empatía y aprendizaje mutuo.

Un reparto de lujo para una historia cercana

El largometraje cuenta con un elenco actoral excepcional encabezado por Carles Francino, Neus Agulló y Kandarp Mehta, cuyas interpretaciones logran equilibrar a la perfección los momentos de comicidad con pasajes de elevada carga emotiva. Gracias a este balance, la cinta invita al espectador a cuestionar sus propios prejuicios y a recordar que, en muchas ocasiones, solo hace falta escucharnos y conocernos un poco mejor para dejar de percibir al otro como un extraño.

Cita con el cine social en Covibar

Si buscas una propuesta cultural con trasfondo humano, el pase de La abuela y el forastero en Covibar representa una oportunidad magnífica para disfrutar del mejor cine independiente actual. Un evento concebido para abrir mentes, tender puentes e impulsar la empatía colectiva.