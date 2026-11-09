El Ayuntamiento fija servicios mínimos ante la huelga del 11-N

Un decreto de cinco páginas marca tres efectivos

El Ayuntamiento de Rivas ha fijado servicios mínimos para la huelga general del miércoles 11 de noviembre: solo la Secretaría General y dos auxiliares de atención a la ciudadanía, uno por turno, para garantizar el acceso al registro público y el funcionamiento de los órganos de gobierno. El resto de áreas municipales queda sin mínimos.

El decreto de Alcaldía 2026-3543, firmado el 6 de noviembre, concreta esos mínimos en tres personas: «Consistieron en el Secretario General y en un auxiliar de atención a la ciudadanía en turno de mañana y otro en turno de tarde, para garantizar el acceso al registro público y el ejercicio del gobierno por los órganos municipales», dice el texto.

El documento no fija porcentajes de cobertura ni horarios concretos más allá de los dos turnos, y limita la medida a esos tres puestos. El Ayuntamiento sostiene que los mínimos buscan que la corporación pueda seguir funcionando el día del paro, no mantener abierta la atención general al público.

Sin mínimos en el resto y sin policía en la huelga

El decreto no establece servicios mínimos para el resto de áreas municipales. Tampoco los fija para seguridad y orden público, y lo justifica en el mismo texto: «no se fijaron servicios mínimos de seguridad y orden público porque, como se hizo constar entonces, la Policía Local no hace huelga».

Es el mismo criterio que el Ayuntamiento aplicó en la convocatoria anterior, y deja sin servicios mínimos a áreas como limpieza, mantenimiento o atención presencial en dependencias distintas del registro.

Qué supone para el miércoles

Quien tenga que presentar un documento en el registro municipal encontrará un auxiliar por turno, de mañana y de tarde. Para cualquier otro trámite presencial, el decreto no garantiza que haya personal: conviene hacerlo antes del miércoles o por la sede electrónica.

La huelga está convocada para el 11 de noviembre y afecta a toda la jornada. El decreto completo puede consultarse en la nota del Ayuntamiento y en el decreto en PDF.

El Ayuntamiento de Rivas ha fijado servicios mínimos para la huelga general del miércoles 11 de noviembre: solo la Secretaría General y dos auxiliares de atención a la ciudadanía, uno por turno, para garantizar el acceso al registro público y el funcionamiento de los órganos de gobierno. El resto de áreas municipales queda sin mínimos.