DMD Rivas llama a defender la eutanasia en las urnas el 29-N

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Rivas ha llamado a defender el derecho a una muerte digna en las elecciones generales del 29 de noviembre, frente al anuncio de Alberto Núñez Feijóo de reformar la ley de eutanasia si llega a La Moncloa.

En un comunicado enviado a los medios, la entidad recuerda que la eutanasia es un derecho legal desde junio de 2021, cuando entró en vigor la ley orgánica que la regula, y sostiene que «los derechos no se deben dar nunca por conquistados». DMD Rivas advierte de que «las informaciones malintencionadas que vierten algunos dirigentes conservadores confunden y dañan a la ciudadanía».

La asociación lleva años informando sobre las instrucciones previas —el testamento vital— y sobre cómo se aplica la ley, a través de asesorías, talleres y charlas. Por su asesoría han pasado más de 300 personas, a las que ahora se dirige junto al resto de la ciudadanía ripense para que defiendan sus derechos «cuando lleguen las elecciones». El pasado 13 de octubre, DMD Rivas y el Ayuntamiento celebraron la jornada «Hablemos de la eutanasia».

El comunicado responde al anuncio que el líder del PP hizo el 23 de octubre: si gobierna tras el 29-N, reabrirá el debate y reformará la ley de eutanasia. DMD Rivas interpreta que la apuesta de los partidos conservadores es que el sufrimiento al final de la vida se atienda solo con cuidados paliativos, lo que a su juicio limita el derecho a decidir. La asociación califica de «acción democrática y justa» votar en defensa de ese derecho.

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Rivas ha llamado a defender el derecho a una muerte digna en las elecciones generales del 29 de noviembre, frente al anuncio de Alberto Núñez Feijóo de reformar la ley de eutanasia si llega a La Moncloa.