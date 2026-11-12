Disparos al corazón: cuando Cupido decide desmentir el mito del amor romántico

La autora Sayago Langa presenta su obra ilustrada sobre las contradicciones sentimentales en el Centro Social Covibar el jueves 19 de noviembre a las 19:00 horas.

¿Cuántas veces le hemos echado la culpa al destino o al dios del amor por nuestras decisiones sentimentales más nefastas? Harto de asumir la responsabilidad de siglos de rupturas, flechazos absurdos y relaciones tormentosas, el célebre dios de la mitología decide romper el silencio y defenderse. Esa es la premisa central de Disparos al corazón, la propuesta literaria más reciente de la escritora Sayago Langa.

Una revisión con humor de la mitología y las citas modernas

En este libro, el dios del amor adopta una voz egocéntrica, descarada y sin ningún tipo de filtro para repasar las sombras del romance. A través de una mirada irónica, la narrativa conecta las enredadas historias del Olimpo con los fenómenos de las citas contemporáneas. Conceptos de hoy como el ghosting, las dinámicas de Tinder, el despecho o las dependencias emocionales se entrelazan con los mitos clásicos para cuestionar los tópicos del amor romántico que aún arrastramos.

El componente visual juega un papel imprescindible en esta edición. Las ilustraciones creadas por Olga Merino reinterpretan a las divinidades clásicas, convirtiéndolas en figuras modernas, cotidianas y muy humanas que refuerzan el tono satírico del relato.

Presentación en el Centro Social Covibar

El evento de presentación de esta obra tendrá lugar en el Centro Social Covibar, un espacio habitual de encuentro cultural donde la autora ya ha compartido con el público sus proyectos anteriores. El encuentro literario se celebrará el jueves 19 de noviembre a las 19:00 horas con entrada libre hasta completar el aforo del recinto. La cita representa una oportunidad idónea para conocer de cerca el proceso creativo de la autora y reflexionar sobre la evolución de las relaciones afectivas desde una perspectiva cómica.

Sobre la trayectoria de Sayago Langa

Sayago Langa se dio a conocer muy joven en la narrativa digital, alcanzando casi treinta millones de lecturas en plataformas de internet cuando comenzó a publicar con tan solo catorce años. A los dieciocho dio el salto a la edición en papel con la novela Zach Wood, enfocada en el acoso escolar. A lo largo de su carrera ha demostrado una gran versatilidad temática, pasando de la poesía social de En Guerra —dedicada a la concienciación sobre la violencia de género— a esta nueva entrega centrada en el humor, la mitología y la psicología de las relaciones de pareja.