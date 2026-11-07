Rivas forma en 12 horas a agentes de comunidades energéticas

La OTC programa tres sesiones los días 9, 10 y 12 de noviembre, abiertas a vecinos, técnicos y empresas sin conocimientos previos

La Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) de Rivas ha abierto la inscripción del curso «Toma el control de tu energía y transforma Rivas», una formación de doce horas repartidas en tres sesiones de cuatro, los días 9, 10 y 12 de noviembre, en la sala Pedro Zerolo del edificio de Servicios Administrativos. La oficina lo ha comunicado por dos vías: la nota publicada en la web municipal y un correo remitido a los medios, acompañado del cartel del curso.

El curso está dirigido al personal técnico municipal y a la ciudadanía en general —vecinos, asociaciones y comunidades de propietarios—, sin necesidad de conocimientos previos, y también a comercios, pequeñas empresas y autónomos. Las inscripciones se atienden por correo en oficinaenergia@rivasciudad.es o a través del formulario habilitado por la oficina (forms.gle/cn3mu8xoir87s2fy8).

Qué se aprende

La formación se plantea como una cantera de agentes dinamizadores: personas capaces después de explicar el modelo a otros vecinos y de acompañar los primeros pasos de un grupo. Para la ciudadanía, el correo detalla que se verán «nociones esenciales sobre el autoconsumo compartido, cómo se reparte la energía y qué ahorro real supone en tu factura» y «los primeros pasos exactos para crear una comunidad energética con tu vecindario o sumarte a la ya existente». Para los negocios, se trabajará «la inversión necesaria, el ahorro y los esquemas de financiación».

El texto remitido por la oficina insiste en el carácter práctico: «Trabajaremos juntos con ejemplos reales y casos prácticos de nuestra propia ciudad», y avisa de que «no necesitas ser especialista en energía». El cartel, por su parte, resume los beneficios en dos columnas —ahorro en la factura, organización vecinal y decisiones informadas para la ciudadanía; eficiencia, costes y sostenibilidad local para las empresas— sin añadir datos de matrícula.

Una oficina con financiación europea

Según la documentación municipal sobre la OTC, la oficina se creó en abril de 2023 al amparo del programa CE OFICINAS del IDAE, con fondos del Plan de Recuperación y financiación de la Unión Europea (NextGeneration). La ayuda concedida fue de 138.438,54 euros, con una inversión municipal de 201.905,89 euros en el periodo. Su función es informar, asesorar y acompañar a vecinos, pymes y entidades locales que quieran constituir una comunidad energética, y su atención presencial está en el mismo edificio donde se impartirá el curso.

No es su primera convocatoria: en diciembre de 2025 organizó tres sesiones sobre autoconsumo solar y en mayo el Ayuntamiento programó otras tres gratuitas dentro de la Comunidad Energética Rivas Renovable, según el archivo de este medio. Una comunidad energética es una agrupación de vecinos, pymes y entidades que producen, consumen y comparten energía renovable en su entorno, con participación local en las decisiones y en los beneficios.