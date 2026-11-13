El Concurso Local de Cortos abre el plazo con normas para el uso de la IA

El certamen del Festival de Cine cumple 18 ediciones y reparte 1.500 euros y un viaje al FICX de Gijón

El Concurso Local de Cortometrajes de Rivas, el certamen para ripenses que cada año acoge el Festival de Cine, ha abierto el plazo de inscripción de su 18ª edición. Los trabajos podrán presentarse hasta el 15 de febrero y se verán durante el festival, que se celebra del 10 al 20 de marzo de 2027. Las bases y la ficha están publicadas en la web municipal.

Hay dos categorías. La horizontal admite cortos de hasta cinco minutos —créditos incluidos— en formato 16:9, con calidad mínima de 720p y archivos MP4, MOV o MPG2. La vertical está pensada para piezas de hasta un minuto. En ambos casos el audio debe ser estéreo.

Pueden participar personas físicas o jurídicas mayores de 16 años; los menores necesitan autorización de su representante legal. El director o directora debe estar empadronado en Rivas. Si no lo está, al menos dos de los apartados técnicos y artísticos del corto tienen que estar realizados por personas diferentes empadronadas en el municipio, y así debe constar en la ficha de inscripción.

Los trabajos deben ser originales, no haberse presentado antes a este certamen y haberse producido a partir de enero de 2024. Cada autor puede presentar un máximo de dos obras, una por categoría. Se admiten ficción, documental, animación y otras piezas narrativas como videoarte, videoclip o spot, siempre que músicas e imágenes estén autorizadas conforme a la legislación de propiedad intelectual.

Reglas para la inteligencia artificial

El apartado más novedoso de las bases es el que regula la inteligencia artificial. Los cortos deben estar creados y producidos por personas físicas identificables, y la IA solo puede usarse «como herramienta de apoyo, sin reemplazar la autoría humana». Quien la utilice tendrá que declarar qué herramientas ha empleado y para qué, y avisar de que el contenido está generado o manipulado, en aplicación del Reglamento europeo de inteligencia artificial.

1.500 euros y una asesoría de localización

El Premio del Jurado al Mejor Cortometraje está dotado con 1.500 euros, sujetos a las retenciones legales, y dos bonos de diez películas cada uno para el FICX de Gijón de 2027: veinte proyecciones en total. El Premio al Mejor Guion consiste en una asesoría de localización técnica: la asociación I+D Films buscará y gestionará hasta dos espacios municipales gratuitos para el próximo rodaje de la persona ganadora, con coordinación con el Ayuntamiento y tramitación de los permisos.

La inscripción se realiza en la web de inscripciones municipales. Hay que adjuntar la ficha firmada y escaneada, las autorizaciones de menores si las hay, dos fotografías —una con el título del corto y otra sin ningún texto—, los subtítulos en Word o .SRT si la pieza no está subtitulada al castellano y un enlace de descarga del cortometraje. Las dudas se atienden en el correo djdiaz@rivasciudad.es.

Las piezas seleccionadas se exhibirán en la web municipal y en las sesiones públicas que organice el festival, y durante esos días el público podrá verlas y votarlas. El certamen local es una de las citas fijas del Festival de Cine de Rivas, que cada marzo convierte al municipio en sede de proyecciones, encuentros con equipos y actividades para público de todas las edades.